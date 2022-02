5 looks de destaque da primeira temporada de And Just Like That

O último episódio da série And Just Like That, revival de Sex and The City, foi ao ar na última quinta-feira (3). E, assim como aconteceu com o título original, cada um de seus episódios contou com tendências e looks contemporâneos, grifados e cheios de bossa para fashionista alguma colocar defeito. Para te inspirar, a Claudia relembra cinco produções de destaque!

Como se esquecer da icônica saia de tule usada pela personagem Carie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) na abertura de Sex And the City? A peça foi atualizada em comprimento midi, acompanhada de botas brancas vintage da Chanel, bolsa baguete roxa da Fendi e blusa com listras verticais.

Outro look de destaque na produção foi o utilizado por Charlotte (Kristin Davis) para passear com seu cachorro no terceiro episódio. A personagem apareceu com uma saia plissada – uma das maiores tendências da Semana de Alta Costura de Paris – azul com estampa de poás. Para arrematar, os scarpins e o cinto em amarelo que deram um toque moderno ao visual.

Sofisticado e sexy na medida, o vestido azul claro de ombro único, da estilista Norma Kamali, foi um dos favoritos do público. A peça, escolhida para um encontro, foi combinada com salto de tiras finas – uma ótima pedida para a noite – e blazer branco com toque acetinado.

Continua após a publicidade

Seema (Sarita Choudhury) é uma mulher de negócios confiante, e isso se reflete em seu guarda-roupas. O look monocromático e elegante – misturando camisa e calça fluídos com acessórios em dourado – ajuda a alongar a silhueta e é aposta certeira para o ambiente profissional.

O salto Manolo Blahnik usado no casamento de Carrie com Big fez o seu retorno triunfal às telas em um dos looks mais celebrados e versáteis da temporada. A personagem apostou na calça verde de alfaiataria em comprimento midi, blazer branco e um broche floral que ajudou a quebrar a seriedade da produção.