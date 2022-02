Filmes e séries que você não pode perder nos streamings em fevereiro

Em fevereiro, o que não faltam são opções de filmes e séries para conferir nos serviços de streaming. A Netflix, por exemplo, aposta em “Madres Paralelas”, nova obra de Pedro Almodóvar estrelada por Penélope Cruz, que vem acumulando troféus na atual temporada de premiações.

Para as aficionadas pela família real, a Globoplay disponibilizará o documentário “Elizabeth: A Rainha Por Trás da Coroa“. A produção traz vídeos caseiros recém-descobertos gravados pela própria Elizabeth Windsor, proporcionando um olhar intimista acerca de uma das figuras mais emblemáticas da história.

Para quem é do mundo dos seriados, o mês começa com a aguardada quarta temporada de “The Marvelous Mrs. Maisel“, no Amazon Prime Video. Até o momento, a série estrelada por Rachel Brosnahan já abocanhou vinte estatuetas no Emmy Awards. Impressionante, né?

Mas não para por aí! Confira os filmes e séries que você não pode perder no mês:

…And Just Like That: O Documentário (HBO Max)

Se você sentiu nostalgia ao assistir o revival de “Sex and The City”, espere para conferir os bastidores de “…And Just Like That”. Mesmo com a ausência de Kim Cattrall, que causou estranheza nos fãs, a produção resgata a icônica história criada por Darren Star e oferece uma imersão mágica na preparação e rotina do restante do elenco.

Data de lançamento: 03/02

Elizabeth: A Rainha Por Trás da Coroa (Globoplay)

Além do lançamento de “Spencer” nos cinemas – filme protagonizado por Kristen Stewart sobre um dos períodos mais conturbados da vida da Princesa Diana – os viciados na família real contam com outro conteúdo de peso sobre a figura central da realeza britânica: a rainha. E, o melhor, muitas vezes através do seu próprio olhar!

Data de lançamento: 06/02

A Crônica Francesa (Star+)

Wes Anderson – diretor por trás de obras aclamadas como “O Grande Hotel Budapeste” e “Ilha dos Cachorros” – é sinônimo de estética impecável, e com “A Crônica Francesa” não é diferente. Estrelado por Tilda Swinton, Frances McDormand, Benicio Del Toro e Timothée Chalamet, o longa acompanha três contos distintos que acontecem na redação do “The French Dispatch”, veículo de jornalismo americano localizado na França. Toda a narrativa é uma grande carta de amor à profissão.

Data de lançamento: 09/02

Ron Bugado (Disney+)

Quem não adora as animações da Disney? Com dublagem de Sérgio Malheiros, o novo título gira em torno de Barney, um menino tímido que não consegue socializar e, por isso, acaba desenvolvendo um forte vínculo com “Ron”, uma espécie de inteligência artificial que o acompanha nos melhores e piores momentos. Quando Ron começa a ter o seu funcionamento comprometido, o garoto precisa correr contra o tempo para salvar seu companheiro digital.

Data de lançamento: 16/02

Madres Paralelas (Netflix)

A atual temporada de premiações está a todo vapor, e “Madres Paralelas” promete fazer barulho nas cerimônias. Além de receber grande destaque em festivais, o novo projeto de Pedro Almodóvar figura entre as obras indicadas ao BAFTA 2022 e deve dar às caras também no Oscar. Protagonizado por Penélope Cruz e Milena Smit, o filme acompanha duas mulheres solteiras — Janis e Ana — que engravidam acidentalmente e acabam dividindo o mesmo quarto de hospital.

Enquanto uma está na meia-idade e confiante em relação ao parto, a outra é uma adolescente extremamente assustada e insegura. Apesar das diferenças, elas criam um vínculo forte o bastante para mudar suas vidas.

Data de lançamento: 18/02

The Marvelous Mrs. Maisel: Temporada 4 (Amazon Prime Video)

A aguardada quarta temporada está chegando com dois episódios por semana. Esta é a primeira vez em que a plataforma de streaming não disponibilizará a temporada completa logo de cara. Os novos capítulos abordam a revolução dos anos sessenta, com Midge finalmente encontrando um show que lhe proporciona total liberdade criativa. No entanto, o comprometimento profissional em excesso promete causar dramas pessoais irreparáveis.

Data de lançamento: 18/02

