Look de Ano-Novo: stylist dá dicas do que usar na virada

A virada de ano pode ser, para alguns, um momento muito importante por simbolizar o fim e o início de um novo ciclo. A ocasião pede então um look à altura, tanto para finalizar 2022, quanto para começar 2023 com o pé direito. Se você não tem ideia do que usar na virada, não se preocupe. A stylist Camile Stefano nos contou todas as tendências de roupas, cores e acessórios para arrasar no look de Ano-Novo. Confira as dicas!

Tendências

As tendências, que nunca saem de moda no final de ano, principalmente no verão brasileiro, são os vestidos. Seja mini, midi ou longo, eles são a pedida perfeita para a ocasião. A temporada também será marcada por opções em renda e pequenas transparências.

“Os brilhos estarão com tudo nos looks de Réveillon! Se você não gosta de vestido, vale investir em um conjunto de blusa e calça ou shorts”, aponta Camile. Os conjuntos são a pedida prática e elegante para os eventos de final de ano.

O brilho é uma das maiores tendências para a celebração, então aposte em peças metalizadas, preto com glitter, dourado, prateado e até mesmo tons coloridos e cheios de brilho. “Eu apostaria em um conjunto com paetês em prata, com sandália salto fino. Ou um vestido longo, rodado com recortes, estilo cut out, e uma sandália flat com amarração”, sugere a stylist.

Os tecidos que Camile indica são as rendas, viscose, paetê – para quem ama brilho – e tecidos naturais, como linho e algodão. Como o clima é quente, aposte em roupas mais leves para aproveitar a festa da melhor maneira. “Escolha tecidos que não esquentam e permitem uma melhor transpiração do corpo”.

Acessórios ideais

Os acessórios são obrigatórios para ter um look completo e de tirar o fôlego. Camile aponta que apostar em itens coloridos para compor a produção é a cara da estação. “O mix de colares continua em alta e funciona muito bem para dar destaque a qualquer look. No verão, os chapéus também são ótimas opções de acessórios, assim como os óculos de sol”.

Continua após a publicidade

As body chains, aquelas correntes que vão na cintura ou ao redor do busto, voltaram com tudo e são promessa de sucesso nesta estação. O acessório é perfeito para dar um toque brilhante a looks monocromáticos, por exemplo.

Cores para o Ano-Novo

A estilista aponta: “O branco não é só uma tendência, como uma tradição, então é sempre uma excelente escolha. Mas, para quem busca fugir do branco, o verde, azul e rosa estão em alta e podem trazer um look diferenciado.”

Quer quebrar um pouco a monotonia do total branco? Aposte em tecidos com texturas diferentes e, claro, nos acessórios coloridos.

O branco clássico é a aposta para quem quer atrair paz, tranquilidade e energias positivas. Mas, para quem busca afeto, companheirismo e gentileza, a dica é apostar nos tons de rosa e, quem sabe, não começar o novo ano com uma agitação na vida amorosa.

“O verde representa esperança e proteção, pode ser uma excelente opção para um novo ano. A cor ainda está em alta, apostar no tom de verde menta pode ajudar em um look de ano novo que buscamos por tons mais claros”, aponta Camile.