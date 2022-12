Cuidados no verão: como seguir o cronograma capilar nas férias

No verão nossas madeixas precisam de atenção redobrada, já que o contato com o sal do mar, o cloro da piscina e as temperaturas elevadas podem detonar os fios. Seguir uma rotina de cuidados capilares requer disciplina mesmo em casa, e nas férias acabamos deixando de lado os momentos de self care mesmo que tenhamos mais tempo livre (lembre-se, entrar de recesso no trabalho e nos estudos não significa tirar uma folga no autocuidado). Por isso trouxemos as melhores dicas para continuar mantendo o cronograma capilar nas férias, mesmo longe dos salões.

Sele os seus fios

Antes de hidratar, reconstruir e nutrir seus fios, sele-os. De acordo com o cabeleireiro Wagner Macedo, a selagem capilar é o passo mais importante para o controle da acidez dos fios, hidratação e maciez. Mas não aquela feita no salão com o objetivo de alisar, certo? Para isso, é necessário buscar por xampus e condicionadores de pH ácido para equilibrar e neutralizar as mechas. Esse controle promove a selagem das cutículas fazendo com que o sol, a água do mar e outros fatores externos não alterem a estrutura do cabelo.

Kits de produtos para cronograma capilar

Hoje em dia é muito fácil encontrar os mais variados kits de máscaras e ampolas para cumprimento do cronograma capilar. É importante buscar por produtos de nutrição, hidratação e reconstrução que combinem com seu tipo de cabelo e adquiri-los antes de viajar. Wagner defende que é necessário consultar um profissional para montar o tipo de cronograma perfeito para seus fios, considerando suas necessidades. “Você precisa manter a conexão com seu profissional e seguir as regras do plano de ação que ele criou para o seu cabelo. Os cabeleireiros são doutores, então escute o que eles têm para prescrever.”

Organização e disciplina

Depois que você descobriu o cronograma perfeito para seu cabelo, manter a disciplina é essencial. Colocar um lembrete no celular ou um alarme para rememorar da obrigação que carrega com sua saúde capilar é um ótimo conselho para quem costuma esquecer das tarefas do dia a dia. Além dos lembretes e alarmes, existem apps de celular específicos para quem deseja seguir religiosamente esse tipo de cronograma.

Proteger do Sol

A proteção térmica é essencial em qualquer época do ano, pois assim como a temperatura alta dos secadores e chapinhas danifica os fios, a radiação solar também causa malefícios para a saúde do cabelo, como desbotamento, oxidação e ressecamento. “O ideal é utilizar protetores térmicos que tenham filtros UVA e UVB”, ressalta o cabeleireiro.

Cuidado com a quebra dos fios

Ao molhar os cabelos sem condicioná-los previamente, os fios molhados e secos emaranham e, caso não sejam desembaraçados de maneira correta, podem quebrar. Nesse caso é necessário utilizar um creme sem enxágue para hidratar antes de entrar em contato com a água e manter os fios alinhados. Além disso, é importante evitar prender o cabelo com elásticos convencionais. Você pode apostar nos scrunches de seda ou em piranhas largas, que têm sido tendência nos últimos anos.

Para desembaraçar os fios também é importante possuir uma boa escova com cerdas lineares, as de plataforma ou até mesmo as Tangle Teezer. Wagner ressalta a importância de seguir etapas ao escovar. “Com ajuda de um leave-in, começar a desembaraçar as pontas, depois o meio e por último a raiz, com delicadeza sob uma superfície, podendo ser até mesmo a palma da mão”. Para as cacheadas, os pentes largos são uma ótima opção.

Previna os cabelos verdes ao invés de remediá-los

A selagem também protege do maior dilema das loiras de salão: sair da água e se deparar com os cabelos verdes no lugar das madeixas douradas. “Os sais metálicos dos produtos da piscina que geram essa oxidação nos cabelos e acabam alterando a cor, nesse caso recomendo prevenir do que correr para uma medida paliativa, já que na internet você encontra diversas maneiras de tirar o tom esverdeado dos fios”, explica o especialista. Procurar por linhas de produtos específicos para a preservação da cor também é importante.