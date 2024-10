“Lilly Sarti” chega à maioridade (e à SPFW) com novos horizontes

Em 2006, pelas mentes e mãos das irmãs Lilly e Renata Sarti, nasceu a grife brasileira “Lilly Sarti”. Voltada ao público feminino, ela se estabeleceu no mercado como um referencial de elegância e atemporalidade. Na coleção atual, de outono-inverno 2025, a marca aposta nas referências orientais com influências asiáticas, mas com tecidos nacionais. “O futuro é agora!”, diz Lilly em entrevista exclusiva à Claudia.

Empresária há 18 anos, a estilista conta como é desafiador fazer negócios de moda no Brasil, sendo mulher. “Nós trabalhamos com um produto muito perene, e ter que lançar uma coleção a cada 6 meses é sempre difícil”, explica. Mesmo assim, com o retorno da maior semana de moda da América Latina para o Parque do Ibirapuera, a marca se destaca em meio a tantos desfiles, pois “endossa todo o caminho que trilhamos”, completa Sarti.

Nome estabelecido no mercado, a relação com as clientes é sólida. Quase como uma herança matriarcal, antigas compradoras ensinaram suas filhas, agora jovens adultas, a comprarem Lilly Sarti. Essa confiança deu a possibilidade da marca de ir na contramão de tantas outras e manter sua clientela fiel como suas maiores influenciadoras.

Sempre atenta ao momento, Lilly enfatiza o compromisso da marca com a sustentabilidade. “Não é apenas um olhar, mas, sim, um prisma. Nem sempre o que a gente acha que é bom é o mais contemporâneo”. A indústria brasileira e mundial exige esse posicionamento e ações concretas mostram a relação da marca com essa causa, que no caso de Sarti é a prioridade para a produção têxtil nacional, valorizando produtores internos e evitando a importação desncessária de produtos do exterior.

Em um mundo que busca incessantemente a elegância, Lilly acredita que ela está diretamente ligada ao comportamento. “A roupa transmite sem falar, ser elegante ou vulgar está muito mais relacionado ao como você se comporta. A solidez das produções de Sarti, que são peças colecionáveis, foi o que resultou em dezoito anos de existência”, diz. “Eu quero transmitir para a mulher que ela pode ser quem ela quiser pela roupa que escolhe usar”, finaliza a estilista.

Continua após a publicidade

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.

Continua após a publicidade