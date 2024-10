Blokecore: aprenda a usar camisa de time em looks estilosos

Antes reservadas apenas para os campos, a camiseta esportiva agora encontrou um lugar de destaque: no dia a dia. A tendência do blokecore conquistou o mundo da moda e faz sucesso tanto no guarda-roupa feminino quanto no masculino.

O termo bloke significa “cara” em inglês, referindo-se a uma gíria semelhante ao “bro” norte-americano ou ao “mano” no português. A peça central, portanto, será uma camiseta de algum esporte.

Desvendando a tendência

De acordo com Amanda Souza, comunicadora, palestrante, consultora de imagem e podcaster: “blokecore é um movimento fashion que mistura elementos do sportwear com a cena cotidiana urbana, o street style com um toque sofisticado misturado a metais e acessórios inusitados”.

A inclusão de elementos esportivos em looks do cotidiano, com estilo e criatividade, esteve em alta nos anos 2000 e ressurgiu no TikTok, proporcionando muito conforto para as composições.

“A graça está em exaltar times que você gosta, que tenham a ver com a sua história e também aqueles pouco conhecidos, mas também há quem escolha pela mistura de cores e modelo de brasão, o que vale é o esporte”, comenta a consultora de imagem.

Apesar de o conceito ser recente, as camisetas de time sempre foram populares. A diferença é que, agora, elas passaram a integrar visuais casuais, tornando-se um símbolo de estilo contemporâneo e autêntico.

Amanda ainda fala sobre o papel do mercado de influência no Brasil, que contribuiu para a popularização do estilo que tomou conta das pessoas.

“As camisas de time aqui no Brasil já passeavam pelo dresscode antes desse boom, com muita referência na moda periférica, mas ganhou nome e hype quando foi levada a passarela por grandes marcas. Acredito que por aqui a fusão tomou proporção no final do movimento do Brasil Core, em 2022, e encontrou espaço para ficar”.

Como usar?

Incorporar o Bloke Core não é tão difícil quanto parece. A ideia é justamente montar combinações despojadas. Além da vestimenta de time, os acessórios desempenham um papel importante na finalização dos looks, sendo o diferencial da estética.

Bonés, mochilas, bolsas, colares, cintos, óculos de sol e fones de ouvido são algumas das opções para adicionar um toque pessoal nas composições. Para os pés, botas e saltos tiram a obviedade dos trajes.

“Elementos que remetem ao esporte, seja em tênis, jaquetas esportivas, peças que lembrem muito o uniformes característicos de algum esporte misturados a itens comuns do vestuário, principalmente se tiverem uma carinha vintage, uniformes antigos, resultam em uma bossa muito estilosa”, diz a comunicadora.

A estética surgiu com o objetivo de desmistificar a ideia de que os esportes não têm espaço na moda e desafia a percepção de que camisetas de time são exclusivamente voltadas para o público masculino.

Amanda finaliza: “O blokecore disseminou não só a liberdade e autenticidade de expressar esse lado esportivo e confortável como também é a possibilidade de declarar sua torcida e carimbar o estilo como cool, principalmente se o visual tiver o toque vintage de camisas antigas, o que também impulsiona a moda circular devido à procura por esses itens mais antigos e com história”.

