Refúgio al mare: a coleção da Bulgari inspirada no litoral italiano

Renata Brosina é jornalista, host de podcast e editora de moda com foco em luxo e sustentabilidade. Com 15 anos de carreira e alguns títulos internacionais no currículo, ela é curiosa, gosta de entrevistar e vestir pessoas, e analisar as transformações que vêm acontecendo no mercado.

O verão em solo italiano é uma eterna fonte de inspiração. Para a Bulgari, desde a década de 1960, o clima dos balneários era usado como referência, seja pela cartela de cores ou pelo lifestyle encantador, para criar joias que embelezavam as telas do cinema em tempos de La Dolce Vita ou as ruas ensolaradas de Roma.

Afinal, foi essa combinação de elementos que deu à grife status de revolucionária na forma como traduzia o espírito fresco e exuberante vividos em cenários paradisíacos em anéis, colares, pulseiras e brincos em tons vibrantes.

Seguindo essa relação, que faz parte das raízes da grife, Mireia Lopez Montoya, diretora de acessórios da marca, combinou essa estética às características brilhantes da joalheria e traduziu em bolsas e acessórios em couro para a próxima temporada de Alto Verão 2024.

A coleção, que foi apresentada durante a Semana de Moda de Milão e desembarca no Brasil no próximo mês de maio, é composta por uma cartela de tonalidades suaves, que vai do rosado ao areia, passando pelos neutros e metalizados, como preto, branco e prata. Mas não só. Em comum, as peças trazem uma brincadeira elegante e despretensiosa de texturas dos artigos em couro.

Assim como toda estação, a icônica bolsa Serpenti Forever surge reinventada. Desta vez, há uma exploração elegante de novos materiais e combinações dão um toque artesanal às peças.

Continua após a publicidade

A começar pela Top Handle que tem versão desenvolvida com Woven Wicker, um material de origem natural, tecido à mão em dois padrões em torno de estruturas metálicas (que lembram os anéis da marca).

Há também a opção feita no padrão chevron, em uma combinação têxtil que reúne três tecidos diferentes para desenhar a conhecida espinha de peixe.

Continua após a publicidade

Fios de algodão, lurex e rayon se encontram em um tear manual para desenvolver o efeito zigue-zague com os contrastes entre tons neutros e metalizados – também presentes no modelo Serpentine Pouch.

Entre as exclusivas criações com couro exótico, Mireia aposta no acabamento Pale Pink Quartz Pure Karung para o tamanho mini e no formato tradicional com alça de mão batizada de Serpentine Top Handle.

Já a bolsa tiracolo Serpenti Baia surge em Milky Opal Pearly Karung com efeito glamuroso. O ponto alto da categoria de exóticos é a pintura natural totalmente desbotada para obter um efeito de cor sólida e uniforme.

Uma série de criações que mostra como ressignificar códigos e torná-los presentes em outros segmentos das grandes grifes, que surgem na joalheria e transformam seus ícones em elementos de desejo e reconhecíveis além das peças feitas em ouro.

Mireia tem esse desafio de reinterpretar a Serpenti, o maior símbolo da marca romana, que celebrou seus 75 anos de existência em 2023, nas peças feitas em couro. E, definitivamente, a essência desse mito é muito compreendido pela diretora criativa: a serpente seguirá trocando de pele estação após estação.