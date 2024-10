7 looks com calça flare para ser estilosa e sofisticada

A calça flare é indispensável para diversas mulheres. Tendência dos anos 1970, ela perdura até hoje e vai do trabalho ao lazer. Sua característica principal é ter uma modelagem mais justa até o joelho e, a partir dele, se tornar mais ampla.

Apesar de polêmica, essa calça pode compor looks modernos, sofisticados e estilosos. Veja a seguir algumas inspirações!

Calça flare em look sofisticado

A calça flare preta é ideal para composições sóbrias. Basta adicionar um body decotado, uma jaqueta bege e uma bolsa preta de couro para ter uma produção ainda mais especial.

Visual despojado com calça flare

Outra proposta é o look despojado. Junte uma blusa estampada e uma bolsa divertida para equilibrar o ar mais sério dos salto e da calça preta.

Composição para eventos noturnos

Eventos noturnos pedem composições mais trabalhadas. Use um cropped preto com franjas brilhantes e uma calça flare para elevar seu visual de forma fácil.

Calça flare e blazer

O blazer é uma peça curinga no guarda-roupa feminino e, consequentemente, entra em diversas produções. Entre elas, vale testar a terceira peça com calça jeans, sapatilha e bolsa de couro.

Look elegante com calça flare

Seja para o trabalho ou alguma ocasião que exija seriedade, a calça flare pode te ajudar. Combine-a com uma camisa e uma bota de couro marrom para ter o melhor resultado possível.

Visual colorido com calça flare

Misturar cores vibrantes é sempre uma ótima estratégia para mulheres que não têm medo de chamar atenção. A calça azul ao lado do top vermelho, por exemplo, formam uma combinação perfeita para passeios.

Calça flare com tecidos especiais para eventos

Engana-se quem pensa que esse tipo de calça não serve para eventos chiques. O segredo está na escolha do tecido: os mais nobres fazem a diferença na produção. Além disso, o look all black é perfeito para ocasiões especiais.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.