Podcast “Eu Sou Muitas” discute a presença da mulher na sociedade

O podcast “Eu Sou Muitas“, é um espaço de reflexão e discussão sobre as vivências femininas na sociedade. Com lançamento previsto para 17 de setembro no Spotify, o projeto reúne entrevistas e relatos sobre violência doméstica e de gênero, tabus que atingem a mulher, além de pensamentos sobre a jornada em direção ao autocuidado e autoamor.

Ao todo, são 17 episódios – um por semana – idealizados e dirigidos pela artista-clínica e professora Karlla Girotto, com realização do Centro Cultural São Paulo (CCSP). Cada narrativa trará ativistas, psiquiatras, psicoterapeutas, psicanalistas, artistas, profissionais da saúde, líderes comunitárias, advogadas e especialistas na Lei Maria da Penha.

“Não estamos falando de quantidade, mas da qualidade do que se desvia das formas e forças supremacistas. Nesse sentido, questionamos esse projeto de mundo dominante que impõe suas representações sobre os corpos das mulheres”, comenta Girotto, em comunicado. “Tomar consciência de como esse mecanismo atua sobre nossos corpos e nos desviarmos disso é uma forma de curar nossas dores e de nos fortalecer.”

O primeiro episódio tem a participação de Senhorita Bira, que tem como campo de estudo as políticas públicas e ciências humanas, analisando o comportamento da sociedade, da religião e do patriarcado. Bira também reflete sobre como as violências no campo afetivo estão diretamente relacionadas à ideia do amor romântico, e como isso se dá quando o denominador racial é considerado na equação.

Já o segundo papo é com Geni Nuñez, escritora, psicóloga e ativista indígena. Ela discute sobre a culpa sofrida pelas vítimas de violência doméstica e de gênero.

Em seguida, a escritora e educadora social, Nicole Aun, compartilha suas reflexões a respeito do poder exercido pelo patriarcado sobre os corpos femininos e os privilégios masculinos. Outros destaques são o psicólogo Zeca Carú de Paula, a artista Vicenta Perrota, a profissional da saúde Ana Dupas, a promotora legal Anna Lannas, entre outras.

