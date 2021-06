Juliette lança coleção com a C&A e entrega quais são suas peças preferidas

Muito além de carisma e voz delicada, Juliette Freire mostrou que pode ir além e dessa vez dentro do mundo da moda. Nesta quarta-feira (16), a vencedora do BBB 21 anunciou sua nova coleção com a C&A.

São mais de 90 modelos e todos com estética e estilo da advogada. A “C&A de Juliette” traz uma proposta com tonalidades e referências nordestinas. “Não se coloque no rótulo que lhe dão, nem no lugar que lhe dão” é uma das frases estampadas na t-shirt.

Durante a coletiva de imprensa, Juliette já deixou claro que o macacão, a calça flare e o conjunto amarelo limão são suas peças favoritas da collab. E ainda ressaltou que dá para fazer uma mala de viagem só com as peças da coleção. Para as lives de São João, ela aposta na manga bufante e nos pés, a tradicional bota preta.

O universo fashion ainda é novo para a Juliette e um dos motivos dessa união com a C&A foi que a marca faz parte da vida dela antes de entrar na casa mais vigiada do Brasil. “Um sonho ter uma marca no meu nome. A vida sendo retratada nas peças”, disse emocionada.

A linha, que traz também acessórios, moda praia e calçados, começa a ser vendida no site (www.cea.com.br) e no aplicativo da C&A a partir de amanhã. E no dia 22 chegará nas lojas selecionadas da marca.