Foi a participação no Big Brother Brasil 3 que alçou Sabrina Sato ao status de famosa. Porém, ninguém imaginava que a menina romântica do programa se tornaria essa potência da TV brasileira e mestre dos negócios. Hoje, aos 39 anos, ela é, definitivamente, uma das figuras públicas mais fashionistas do país. Casada com o ator Duda Nagle e mãe de Zoe, de 1 ano, a trajetória da apresentadora incluiu o programa Pânico na TV, na tela e na rádio, por uma década. Desde 2013, é contratada da TV Record, onde fez programas semanais.

Sabrina consolidou um estilo muito único de se vestir. Ainda que marcadas pela sensualidade, as produções da apresentadora conseguem também ser sofisticadas e ousadas. Minimalismo não é com ela, que ama estampas, aplicações nada óbvias e recortes. Por isso, Sabrina é a segunda escolhida pelo editor de moda de CLAUDIA, Fabio Ishimoto, para ser homenageada no mês das mães.

“Ela eliminou excessos e passou a imprimir sua personalidade nos looks que veste. Sempre com muita informação de moda, usa as grifes mais tradicionais num mix interessantíssimo, combinando Saint Laurent, Balenciaga e Louis Vuitton com marcas mais modernas como Jacquemus e Off White“, afirma Fabio.

Desde que se tornou mãe, Sabrina – que afirmou se inspirar em famosas como Cher, Hebe, Rihanna e Celine Dion para se vestir – também encanta os fãs com os looks de Zoe, que são cheios de estampas e acessórios estilosos, como óculos escuros e bolsas em miniatura. O turbante na cabeça, presente em vários dos looks da bebê, já se tornou quase uma marca registrada. “Se a filha seguirá os passos fashionistas de Sabrina ainda é cedo para saber, mas espelhando-se na trajetória da mãe, inspiração com certeza não lhe faltará”, diz Fabio.

O primeiro look escolhido por Fabio foi usado por Sabrina em seu programa, logo no início da sua gravidez, em maio de 2018. Apesar de ser um look até básico para os seus padrões, o mix de texturas deixou tudo mais interessante, além das mangas bufantes e do tom de rosa vibrante da blusa. Apesar de raramente ser vista sem salto, para essa produção Sabrina escolheu um sapato de salto baixo bem diferente, o que também deixou o look com mais personalidade.

Os looks de Sabrina na semana de moda de Milão foram um show à parte. Ela contou em algumas entrevistas que não ia levar Zoe na viagem, mas que, em cima da hora, percebeu que não ia conseguir ficar tanto tempo longe da filha, que tinha menos de um ano na época. A viagem rendeu looks incríveis também para a bebê. Neste dia, Sabrina usou uma produção total Fendi, que estava sendo desfilada naquela semana. Zoe usou camisa Burberry, leggings e botinhas, além do turbante na cabeça.

“Audácia num look para poucos descreve esse look na Semana de Moda de Paris”, afirma Fabio. O conjunto de blazer e shorts é Dolce & Gabbana e foi uma das produções mais elogiadas das semanas de moda européias. A bota que lembra uma meia de renda e o chapéu amarelo, contrastando com o detalhe rosa do blazer são ousados, como a apresentadora gosta.

Para o Natal de 2019, Sabrina escolheu um vestido impecável vermelho, com babados na saia. Apesar de longo, o corte da peça é mais justo e valoriza o corpo, especialmente com o cinto largo da Valentino. Para um toque extra de sensualidade, a transparência deixa à mostra a hot pants da mesma cor do vestido.

Provavelmente um dos looks mais ousados da apresentadora. Ela o escolheu para um desfile da marca Calzedonia em Verona, na Itália. A estrutura dourada plissada na frente do vestido mini preto da The Attico dividiu opiniões. Muitos seguidores apelidaram a produção de “forminha de brigadeiro”. “É um look que a representa muito bem: ousado, forte e divertido”, afirma Fabio.

Em tempos de isolamento, não se cobre tanto a ser produtiva: