Mãe estilosa! Beyoncé arrasa na música, no ativismo e é um ícone da moda

Diva. Essa é uma das palavras mais usadas pelo público para se referir a Beyoncé, uma das maiores artistas pop da atualidade. Mãe de Blue Ivy, 8 anos, e dos gêmeos Rumi e Sir, 2, a cantora iniciou sua carreira aos 17 anos no trio Destiny’s Child. Desde então, construiu um império – em 2015 foi eleita uma das mulheres mais poderosas do ano pela revista Forbes. Queen Bey foi a primeira escolhida pelo editor de moda de CLAUDIA, Fabio Ishimoto, para ser homenageada no mês das mães.

Casada com o produtor, cantor e compositor Jay-Z desde 2008, ela anunciou sua primeira gravidez numa apresentação televisionada ao vivo. A segunda, dos gêmeos, foi revelada no Instagram, em uma postagem que recebeu mais de 6 milhões de curtidas em menos de 8 horas, quebrando o recorde de foto mais curtida da rede social na época.

“Dress to impress certamente é seu lema, e ela alcança o objetivo”, diz Fabio sobre o estilo de Beyoncé. Apreciadora de moda e atenta às tendências, Bey veste algumas das grifes mais renomadas do mundo, exibindo criações recém-saídas das passarelas em seus clipes, nas apresentações e premiações. Desde 2016 ela tem sua própria marca de roupas de ginástica, a Ivy Park, e, no início desse ano, lançou uma linha de roupas sem gênero em parceria com a Adidas.

A característica mais marcante de seus looks é a sensualidade, com peças justas, muita transparência e decotes, sem deixar de lado a elegância. Bey não abre mão do brilho em aplicações e pedrarias, especialmente nas produções de gala.

Nos últimos anos, além de cantora, produtora, dançarina e atriz, Beyoncé mostrou um novo lado: o de ativista. Desde o lançamento de seu álbum Lemonade, em 2016, a diva está mais engajada no ativismo negro e na luta contra o racismo. Formation, um de seus grandes sucessos, fala sobre a luta do povo negro norte-americano e o clipe da música também serviu como denúncia sobre os casos de violência policial contra esse grupo no país. Com suas produções conseguiu fortalecer ainda mais a mensagem e, na sua apresentação do Super Bowl, a final do maior campeonato de futebol americano dos EUA, em 2016, usou um figurino inspirado nas roupas dos Panteras Negras, grupo político que defendia a resistência nos bairros negros contra a perseguição policial nos anos 1960 a 1980. Ela também se declara feminista e levanta discussões de gênero em sua arte, como em Run The World (Girls).

O primeiro look escolhido por Fabio fez parte de um vídeo que a cantora publicou em seu Instagram no final de 2019. Depois da retrospectiva do ano, chamou atenção a cena da família Knowles-Carter vestida com roupas de festa. Beyoncé está com um vestido branco de tule bem volumoso, com fenda grande na perna – detalhes que usa com frequência. O decote sem alças também é um de seus queridinhos.

Em 2019, Beyoncé lancou o documentário Homecoming, em que mostra bastidores de shows e de sua vida pessoal. Até então, os gêmeos Rumi e Sir pouco tinham aparecido na mídia. Um dos momentos mais especiais do documentário é a renovação de votos da cantora e Jay-Z em 2018. O vestido de noiva escolhido por ela é da estilista israelense Galia Lahav e possui modelagem sereia e transparência na parte da saia, além de bordados. Segundo a marca, o modelo foi inspirado no que a Rainha Vitória usou em seu casamento e custou 15 mil dólares, cerca de R$ 85 mil reais.

Para a estréia de O Rei Leão, filme em que ela dublou a personagem Nala, Beyoncé combinou seu look com o da filha mais velha, Blue Ivy. A escolha foi um vestido preto com muito brilho e pedrarias. Apesar do comprimento mini e da silhueta justa, a saia de tule deixou a produção mais elegante. Mesmo com o look nada básico a cantora não economizou nos acessórios. A “versão infantil” do look contava com os brilhos apenas na área dos ombros, formando ombreiras.

Durante os programas em família, Beyoncé prefere looks mais confortáveis e básicos, mas sem perder o glamour. Poucos dias após anunciar a gravidez dos gêmeos, ela foi com a família a um jogo de basquete da NBA em Nova Orleans. Para o evento bem informal, Beyoncé optou por uma calca jeans rasgada e camiseta branca. Para tirar o look do óbvio, um casaco bem longo estampado. Nos pés, ela não dispensa o salto alto.

Poucos meses após dar à luz Rumi e Sir, em 2017, Beyoncé participou de um show beneficente que arrecadava fundos para as vítimas da devastação dos furacões e terremotos que aconteceram nos Estados Unidos naquele ano. Ela não poderia ter escolhido um look mais a sua cara para o evento. “A combinação perfeita entre sexy e elegante é o que melhor a define”, afirma Fabio. O vestido verde justo, com fenda e decote é chique, especialmente ao ser combinado com scarpin e acessórios dourados. A estola roxa é o “elemento surpresa” que tira a produção do óbvio. “Look, cabelos e make dignos de uma verdadeira diva”, diz o editor.

