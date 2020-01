Grávida, Ashley Graham arrasou fantasiada de Jessica Rabbit no Halloween

Faltam três dias para o Halloween real e oficial, comemorado na próxima quinta-feira (31). Porém, como era de se esperar, algumas celebridades – as internacionais, principalmente – já começaram a curtir os rolês de Dia das Bruxas no último fim de semana, e nos presentear com ótimas ideias de fantasias.

Teve Jessica Biel vestida de Justin Timberlake nos anos 2000 (e o próprio JT vestido de microfone), Heidi Klum coberta de glitter da cabeça aos pés, Lisa Rinna fantasiada de Jennifer Lopez…

… e Ashley Graham, gravidíssima do primeiro filho, em uma versão perfeita da personagem Jessica Rabbit, do filme “Uma Cilada para Roger Rabbit’ (1988).

Lembra dela?

Ashley, com auxílio da stylist Jordan Foster, da maquiadora Ash K Holm e da cabeleireira Justine Marjan, recriou com maestria o look vermelho sexy de Jessica Rabbit: o vestido de látex com cristais estava lá, com direito à famosa fenda na perna, assim como as luvas roxas e, claro, a peruca vermelha.

Cuidado pra não cair da cadeira:

A maquiagem igualmente impecável, levava sombra lilás, delineado gatinho preto, bastante máscara de cílios e lábios vermelhos laqueados.

Aqui, em movimento:

No domingo (27), Ashley compartilhou uma sequência de fotos em seu perfil do Instagram, no feed e nos stories, nas quais aparece fantasiada ao lado do marido, Justin Ervin. Se você prestar bem atenção, dá para ver que ela combinou a fantasia com tênis confortáveis – certíssima!

Veja mais fotos do lookinho:

