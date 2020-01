O Halloween ainda nem chegou e Jessica Biel já usou a melhor fantasia

Foi dada a largada ao início dos preparativos e festejos do Halloween desse ano e Jessica Biel já apareceu com a fantasia mais divertida até agora. Ao lado do marido, Justin Timberlake, a atriz resolveu se vestir de… Justin Timberlake. Mais especificamente naquela época em que o cantor fazia parte da boyband *NSYNC.

A fantasia foi usada por ela na festa de Halloween da empresa Casamigos, realizada na noite da última sexta-feira (25). O evento ainda recebeu a visita de outros famosos, como Laverne Cox e Paris Hilton – mas a Jessica conseguiu se superar no quesito “look da noite”.

E quanto ao Justin? Bom, ele foi… de microfone. A brincadeira faz referência ao tamanho grande que o aparelho tinha antigamente e, de quebra, casou perfeitamente com a “zoeira” de Jessica.

Na festa, ele estava assim:

No começo de sua carreira, Justin usava roupas folgadas, óculos estreitos e tinha o cabelo loiro cacheado (hit nos anos 2000!). A gente te ajuda a relembrar nessa comparação:

Hilário, né? E a “zoeira” da noite ainda não tinha acabado, não! Depois, Jessica se reuniu numa foto com todo o grupo de pessoas fantasiadas de integrantes do *NSYNC. Ou seja, a farra estava completa (Justin que o diga). Dá uma olhada em todos eles juntos: