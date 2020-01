Ousada, Lisa Rinna se fantasia de J Lo em look icônico de Halloween

E os famosos não param de arrasar nos looks de Halloween! Lisa Rinna foi uma das celebridades que compareceram na festa da empresa Casamigos na última sexta (25). Na mesma noite em que Jessica Biel foi vestida de Justin Timberlake, a integrante do ‘The Real Housewives of Beverly Hills‘ não ficou atrás e surpreendeu a todos com uma fantasia de Jennifer Lopez. E nós amamos muito.

–

–

O look é uma referência direta ao vestido icônico de JLo, que recentemente foi recriado por Donatella Versace para seu desfile de gala. Lisa vestiu uma versão da peça que fez história e arrasou demais na festa temática.

Veja também





–

Ela fez a lição de casa direitinho: estilizou o cabelo à JLo (com a adição de algumas ondas), fez um rabo de cavalo médio e calçou uma réplica idêntica ao sapato original, usado em 2000. Além disso, a atriz botou um par de brincos de diamante e um pingente verde pendurado nos quadris.

–

Lisa, que não é boba, aproveitou o flash dos fotógrafos para fazer várias poses e muito carão. Só em andar parecia que ela estava numa passarela. Maravilhosa!