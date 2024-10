Elegância e simplicidade: os looks de Sophie Charlotte

Sophie Charlotte recentemente brilhou no remake de “Renascer”, novela da TV Globo, em que viveu a personagem Eliana. Seu sucesso como atriz vai muito além das telinhas, e seu estilo acaba agradando as telespectadoras, que a tem como ícone de elegância e simplicidade, mesmo sendo tão jovem.

Confira agora alguns dos queridinhos que Sophie Charlotte já usou:

1. Um clássico! Vestido de bolinhas

Para o aniversário de seu filho, Otto, a atriz optou por um clássico de estampa e de modelagem: um vestido preto com bolinhas brancas. Num tamanho mid, ele valorizava suas curvas mas sem ser vulgar, além do tamanho e do tecido garantirem o conforto e mobilidade que evento exige.

2. Um branco nada básico

Para a festa de lançamento de “Renascer”, ela usou um modelito branco da grife italiana Bottega Veneta. Curto na medida, por ser plissado, ele valoriza o corpo na medida certa. Acompanhada de uma bolsa verde, também da marca, e um sapato muito divertido. Para as joias, apostou em brincões de ouro.

3. Atenta às tendências, a polêmica cueca à mostra

Depois que Miuccia Prada lançou a moda de usar uma cueca estilo samba-canção à mostra, todas as it girls passaram a usar, e Sophie é uma delas. Curtindo o Rock in Rio com o namorado, Xamã, ela apostou em look básico, uma calça jeans e um top, e o toque fashionista que mostra que ela está sempre atenta às tendências.

4. Apostando nas cores

Em uma sessão especial do filme “Meu nome é Gal”, em homenagem à cantora Gal Costa, Sophie apostou nas cores. Com o colo bem marcado e a saia solta, construindo contraste, ela ainda completou o look usando um mocassim masculino e uma bolsa branca.

5. Um terninho nada usual

No Festival de Gramado, em uma apresentação, a atriz usou um terninho azul acompanhado de uma regatinha branca. O blazer oversized garantiu modernidade a um look antigo no guarda-roupa, e a cor diferente do comum mudou a percepção dessa modelagem.

Quais desses looks você usaria?

