Fora da TV, Sophie Charlotte aparece com visual bem diferente

Sophie Charlotte surpreendeu os fãs durante gravação em Itacoatiara, no Amazonas. A atriz apareceu com um visual completamente diferente do que estava usando desde a última vez que apareceu na TV, na supersérie Os Dias Eram Assim.

Em fotos publicadas nas redes sociais por fãs, Sophie aparece com cabelos longos e cacheados, bem diferente dos cabelos curtinhos que costumava usar. Confira abaixo:

A atriz está na região há duas semanas, gravando o longa ‘O Adeus do Comandante’, ao lado de seu marido e ator, Daniel de Oliveira. Compare com o visual anterior da atriz:

