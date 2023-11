Quais são as marcas de joias mais procuradas na internet? Confira!

Você já parou para pensar em qual é a joalheira mais procurada na internet? Há uma certa curiosidade em torno disso, sendo um reflexo da fascinação que as pessoas têm por artigos de luxo. A relevância de busca demonstra o poder cultural e a influência das marcas na indústria da moda e no imaginário popular.

Algumas das joalherias mais renomados do mundo são: Harry Winston, Cartier, Tiffany & Co., Chopard, Bvlgari, entre outras. As peças dessas joalherias são reconhecidas por sua qualidade, exclusividade e pela raridade das gemas utilizadas em suas criações. No entanto, quando nem todas essas aparecem nas pesquisas do usuários da internet.

Com base em dados do Google e na análise da Watch Pilot, a Pandora, uma label dinamarquesa conhecida por seus braceletes com berloques, acumulou 164 milhões de pesquisas anuais na internet em 2023, superando a Gucci, que registrou 66,9 milhões de pesquisas anuais.

O relatório da Watch Pilot identificou a República Tcheca como o país mais interessado em joias, com mais de 23 milhões de pesquisas anuais. Na nação, a marca de joias mais buscada é a Pandora, seguida pela Swarovski e Gucci.

A Polônia é o segundo país com o maior número de pesquisas por marcas de joalheria, acumulando mais de 166.000 pesquisas por 100.000 pessoas. A marca mais buscada no país é a Pandora, somando quase 23,3 milhões de pesquisas. Já a Coreia do Sul é o país que menos realiza buscas por marcas de joias, com apenas 2.422 pesquisas por 100 mil pessoas e quase 1,3 milhão de pesquisas no total.

As marcas que figuram no top 10 das buscas temos: Dior (52,9 milhões); Chanel (41,2 milhões); Swarovski (38,9 milhões); Vivienne Westwood (31,1 milhões); Cartier (28,9 milhões); Market (10,1 milhões); Bvlgari (7,2 milhões) e Mejuri (5,1 milhões).

Quanto aos países, entre os que mais procuram joias na internet estão o Reino Unido, Austrália e Luxemburgo, totalizando mais de 63,5 milhões de pesquisas combinadas. Infelizmente, o Brasil não aparece na pesquisa.

