Boninho surpreende ao deixar a Globo após 40 anos; entenda o motivo

A Rede Globo anunciou nesta sexta-feira (13) que Boninho deixará a emissora após 40 anos. Em comunicado enviado aos colaboradores dos Estúdios Globo, o diretor Amauri Soares exaltou o comprometimento e o trabalho realizado pelo profissional.

Boninho esteve à frente de programas como TV Colosso, Caldeirão do Huck, Vídeo Show e ainda foi um dos criadores do canal Multishow. Ele ainda foi realizador do reality show Big Brother Brasil por 25 anos.

Nas redes sociais, o Big Boss publicou que a decisão foi sua e, aos 62 anos, sente a vontade de encarar “novos desafios”, ainda apaixonado por fazer televisão. “Confesso que o plano era me aposentar nessa empresa que faz parte de quem eu sou e grande incentivadora da minha paixão”, diz.

“Sigo louco por fazer televisão e animado com as possibilidades que estão em meu futuro. Então, mesmo tendo uma proposta carinhosa da Globo para seguirmos juntos, decidi seguir para novos rumos, com desafios que a posição que estava nem sempre me permitia. Uma decisão que a Globo acolheu de forma gentil, como aliás, sempre foi nossa relação.”

Ele continuou: “Ah, TV Globo, eu te amo demais. Siga sendo essa potência de talento, de coragem, de inovação, de sucesso. Nem sei como será o BIG Boss sem vocês, mas estou empolgado para descobrir. Eu sigo espectador e torcedor. Estaremos sempre juntos! Não é um adeus, é um até logo.”

No texto, Amauri comunicou, ainda, que Rodrigo Dourado irá substituir o showrunner. Há 22 anos na emissora, Dourado foi formado pelo próprio Boninho, desde que migrou do Jornalismo. Ele dirigiu “No Limite”, “Fama”, “Estrelas”, “The Voice”, “Hipertensão” e “O Jogo”. A transição do cargo começa agora e vai até o fim do ano.

