5 looks de impacto de Rihanna na gravidez para se inspirar

Um dilema que muitas mulheres enfrentam quando chegam à gravidez é como se sentir bonita e confortável nas roupas que vestem. As peças antigas acabam ficando de lado e abrindo espaço para as novas que nem sempre são as que agradam mais. Rihanna em uma entrevista, ao site Bustle, disse como resolveu encarar essa fase neste sentido: “Estou tentando abraçar a jornada como ela vem, porque há muito de desconhecido nisso. E se eu me empolgar muito agora, ficarei ansiosa e sobrecarregada. E o hoje já é o suficiente para eu lidar, certo? Levantar do sofá, descobrir o que vou vestir, usar salto alto, me vestir. A única coisa que aprendi durante a gravidez é que ninguém pode realmente prepará-la. Não importa quantas histórias você ouça, sua jornada é única. Você tem apenas tem abraçá-la”.

A dona da marca Fenty Beauty também disse em outro momento que se desafiou a usar looks que goste em contramão ao que a sociedade incentiva. “Não vou comprar calças de maternidade, jeans, vestidos ou fazer o que a sociedade me disse para fazer antes. Talvez o meu estilo agora seja rebelde. Quando eu via as mulheres se vestirem durante a gravidez no passado, achava que essa era a única maneira. Então, me desafiei a ir mais longe e realmente me divertir com isso”, pontuou.

Nós também podemos seguir os passos de Rihanna e ressignificar nossas escolhas de roupas e de como encarar esse momento. Confira algumas referências a seguir e se inspire na diva pop:

Despojada e com pedrarias

Riri escolheu uma sequência de dois looks confortáveis e despojados para exibir o barrigão. Na primeira foto ela aparece erguendo um blusão de time na altura da barriga com luvas laranjas. Na segunda, ao lado do namorado, o rapper Rocky, com um jeans claro, um sobretudo estilo bomber e envolta de acessórios com pedrarias na cintura da calça e barriga.

Animal print e jeans

Quem disse que grávida não usa jeans não viu Rihanna abalar com a peça junto de um sobretudo em animal print e, claro, acessórios como bolsa jeans, correntes e um chapéu com estampa militar.

Macacão de milhões

Novamente acompanhada de um sobretudo, só que na cor verde, uma blusa de dentro com capuz marrom, um macacão com recorte na barriga, azul tiffany, com um óculos da mesma cor e de arremate com um salto verde. A empresária mostrou que, sim, dá para se vestir de maneira ousada e sexy na gravidez.

Trabalhada na transparência

Com um pretinho nada básico, Rihanna ousou na transparência usando uma blusa soltinha de manga longa, com um top, saia longa de paetê, luvas e brincão.

Blusa trançada

Outro momento em que conforto e estilo andaram lado a lado nos looks de Rihanna foi quando ela usou legging com um recorte entre a parte da frente e de trás de seu salto, com tornozeleiras de strass nos dois pés, blusa de moletom preta, com decote aberto na frente e detalhe trançado em cadarço. No pescoço, colares dourados com tamanhos variados, óculos preto e uma das trends do ano, duas trancinhas soltas à frente do rosto.

