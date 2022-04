Arte na moda: aprenda a incorporar looks abstratos ao seu estilo

Às vezes vemos um modelito cheio de personalidade nas passarelas e não conseguimos pensar em como incluir na vida real – apesar de achar a roupa muito bonita e única. Isso é particularmente comum quando nos deparamos com looks abstratos, que em um primeiro momento podem parecer complexos de tirar dos desfiles e dos grandes editoriais de moda.

Quando falamos de peças abstratas também estamos falando de arte. Essa expressão chega para nós no século 20 como um divisor de águas para o renascentismo e a arte abstrata. Diferente de praticamente tudo que já havia sido criado, surge para representar o mundo de uma forma muito peculiar: abandonando toda e qualquer realidade.

Voltando para as peças, essa forma de arte pode se mostrar em estampas ou cortes assimétricos e modernos que aparecem também no universo do design de interiores. Para contextualizar ainda mais essa forma de cultura nos looks, CLAUDIA conversou com a consultora de imagem e estilo, Camila Diniz (@camiladiniz_consultoriademoda).

Perfeita para quem tem personalidade

Se você gosta do diferente, essa trend tem tudo para te conquistar. “A moda abstrata se aplica a estilos mais criativos, pessoas que amam arte, cinema, viagem e apreciam itens únicos! Que trazem, além do lúdico, a própria arte, a não definição de nada com capacidade para a criação e inteligência nas formas e cores”, diz. “Dentro de tudo isso, o ilusionismo e, de certa forma, até um certo tipo de escapismo, uma vez que o abstrato pode nos levar para onde quisermos, permitindo diferentes interpretações e despertar diversos sentimentos e emoções nas pessoas, e na moda não seria diferente”, explica a especialista.

Como colocar o look para jogo?

Dentro dessa diversidade de estampas e recortes, Diniz ensina a montar os seus looks abstratos. “Podemos ir de 8 a 80 nessa trend. Desde o mix de estampas estilo Agostinho Carrara que, apesar de ousado, é divertido, alegre e temos concordar que também nada óbvio, até apostar em um mix de estampas mais comedido onde misturam-se estampas abstratas da mesma cor, alternando apenas o tamanho das mesmas para trazer esse glow criativo e artístico”, ensina.

Para quem prefere o abstrato em cortes assimétricos, essa é outra grande aposta. ”Se você quer começar de uma forma mais comedida, invista numa peça mais abstrata unida a outras peças lisas, podendo ir da alfaiataria ao jeans para quebrar um pouco trazendo uma ‘crayzilidade mais lúcida’”, brinca Camila.

Se achar muito aplicar a trend em roupas, opte por bolsas ou acessórios para começar a se familiarizar.

Quanto mais cor melhor!

Não há regra de cor, a que te faz se sentir bem está valendo. “Com a tendência das cores digitais em alta, vê-se maior presença das cores vivas, mas o abstrato não tem regras: pode ser encontrado nos mais diferentes tons, formatos e tamanhos. Pensando em estamparia podemos aplicar em qualquer peça, calças, saias, vestidos ou blusas, mas é possível identificar uma crescente principalmente nos acessórios e sapatos com esse estilo”, observa.

Looks de famosos e anônimos para se inspirar e roubar:

Bruna Marquezine

Na coleção BFF em parceria com a marca C&A, a artista apareceu acompanhada de Sasha Meneghel com diversas peças com referências abstratas.

Luiza Mallmann

Além de ter uma marca que trabalha a criatividade do abstrato em couro em peças como sapatos e bolsas, a designer faz o uso da tendência da cabeça aos pés no seu vestuário.

Bia Nardini

Claramente a influenciadora digital e estilista tem um modo de vestir criativo e faz o uso de muitos mix de estampas em seus looks. O que faz casar perfeitamente com ela a trend abstrata.

Isabela Borges

A influenciadora digital Isabela Borges gosta de usar o que faz bem e feliz. Para curtir um dia de calor, escolheu um maiô com recorte abstrato.