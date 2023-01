Looks com listras: clássico atemporal para usar no verão

Elas são um clássico que nunca morre. Versáteis e adaptáveis a diferentes momentos, atravessam todas as estações, mas é no verão que brilham com força total. As listras são atemporais, passaram por diferentes décadas, várias gerações e se adequam a distintos estilos de moda. “Elas vão da alfaiataria ao casual, das férias de verão até os looks mais góticos, como estamos vendo, inclusive, na personagem Wandinha, sucesso da Família Adams”, comenta Tatiana Marcondes, estilista e criadora da marca MyFots, cuja coleção Linen traz esse estampado.

As listras dominaram o mundo da moda pela primeira vez nos anos 1920, quando Coco Chanel se inspirou nas roupas dos marinheiros franceses da época, especialmente nas camisas listradas de azul e branco. Assim surgiu o estilo navy. Hoje, no entanto, as coleções vão muito além dessa padronagem ou do preto e branco e incorporam muitas cores e possibilidades. “As listras estão presentes no imaginário das pessoas e trazem um grande poder identitário, de significado e expressão. As referências originais vão desde os ombrelones nas praias de Biarritz [na França], fachadas das casas em Aveiro, Portugal, até o trabalho do artista francês Daniel Buren, por exemplo”, diz Moreno Ribeiro, estilista da linha Pausa, da Alcaçuz, composta por estampados listrados e polka dots.

Moreno diz que as listras são sinônimo de impacto visual e cada pessoa pode usá-las de acordo com seu repertório, podendo ir do minimalismo ao maximalismo, do tropical ao punk num piscar de olhos. “Essa padronagem é um clássico super versátil, que permite diversas combinações. A estampa foge do óbvio, promovendo uma estética elegante e sofisticada”, concorda Vânia Almeida, diretora criativa da Agilità. “O que amo nessa estampa é a sua capacidade de transformar o look, entregando informação de moda”, acrescenta.

Os estilistas ouvidos por CLAUDIA destacam que um dos pontos fortes desse print é que é possível combiná-lo tanto com outros padrões de listras, brincando com espessuras e cortes, quanto com outras estampas. “Eu, particularmente, gosto das mais tradicionais, apenas com uma cor de fundo e as listras. E gosto muito também das espessuras mais largas ou mais espaças. E adoro misturar um listrado com xadrez, por exemplo”, conta Tatiana Marcondes.

A estilista também recomenda misturar listras com florais, sempre pensando nas cores que combinam e criam harmonia. “Para quem não está familiarizada com essa estampa, uma boa dica é começar usando os padrões mais estreitos, com listras menos espaçadas”. continua Tatiana.

Já Vânia Almeida prefere usar a padronagem como um ponto de destaque no visual. “A ideia é ter uma peça statement listrada para finalizar a composição, seja um blazer, uma calça, um cardigan ou até mesmo um top. Para quem quer um look mais fashion, a dica é apostar num conjunto de peças listradas, dica super chic“, garante. Para a combinação de estampas, ela recomenda escolher aquelas que tragam elementos geométricos na mesma paleta de cor da peça com listras. “Assim, você consegue fazer um contraponto elegante.”

A coleção Pausa, da Alcaçuz, é um bom exemplo desse exercício de misturar estampas listradas com cores primárias —vermelho, amarelo e azul—, criando combinações alegres, descontraídas e, ao mesmo tempo, sofisticadas. “As possibilidades são muitas, só depende da criatividade e ousadia de cada pessoa”, diz Moreno Ribeiro.

Para brincar com esse mix multicolorido e usar listras com outras estampas, a consultora de estilo Maria Alice Ximenez sugere usar como base uma t-shirt básica, com listras horizontais. “Ela combina bem com animal print, padronagem de bolinhas e florais.” Já a também consultora Ana Letícia Rezende considera que é possível compor um look até com animal print, xadrez e listras, tudo de vez, desde que haja pelo menos uma cor em comum entre as estampas. “Também é importante que elas tenham diferentes tamanhos, para que uma se destaque, seja protagonista da composição.”

Listras x silhueta

Sempre ouvimos que deve-se evitar listras horizontais, pois deixam o corpo mais largo. É mesmo assim? As consultoras de imagem explicam que as listras verticais direcionam nosso olhar num sentido “alongador”, criando uma estética mais longilínea, enquanto as horizontais dão um ar de achatamento e alargamento ao corpo. “Alguns clássicos, porém, não têm saída. Uma peça navy, por exemplo, sempre será mais charmosa com listras horizontais”, pondera Maria Alice.

Ana Letícia ressalta que é preciso levar em consideração a espessura das listras, pois, quanto mais grossa elas forem, maior a sensação de aumento da silhueta. “As listras muito grossas, mesmo que sejam verticais, darão a impressão de aumento de uma determinada área”, diz. Já as listras mais finas produzem a sensação de diminuir a parte do corpo em questão, ela explica. “Se você tem o tronco mais estreito, com pouca cintura e peito, por exemplo, e quer equilibrar essa região com o quadril, pode usar as listras mais grossas de uma blusa ao seu favor”, orienta. A consultora acrescenta que o contraste entre as cores também tem um papel na harmonia do look. “Mesmo que sejam horizontais, se as listras forem fininhas, com pouco contraste entre as cores, como azul marinho e preto ou branco e bege, não aumentarão a silhueta.”