Esses são os acessórios imperdíveis do verão 2023

O verão traz consigo uma licença poética para (quase) tudo, ainda mais quando pensamos em moda e nas diferentes maneiras de expressar o próprio estilo. A estação do calor permite transformar o básico em algo extraordinário e brincar com diferentes peças, principalmente óculos, bolsas, chapéus e outros complementos. Por isso, ouvimos duas consultoras de moda e imagem para destacar quais são os acessórios imperdíveis do verão de 2023.

Maxi bolsas

Pode dizer “até logo” às mini bags, agora é o momento do exagero e da funcionalidade. “Esse é o momento das maxi bolsas brilharem, e vale apostar em couro, metalizado, palha, pelúcia e jeans pra trazer o ar prático e despojado junto com o frescor do verão. Se você é extravagante e curte aquela pitada de drama e glamour no look, essa é a hora”, diz Amanda Souza, consultora de imagem.

Ela conta que o Maximalismo, em geral, é uma das tendências que vêm com tudo em 2023, e estará presente desde as produções mais básicas até o over dressing. “O segredo são os acessórios grandes, com exagero em argolas, colares, anéis e óculos. Está permitido pirar e usar vários acessórios num mesmo look. Mas, se você curte produções mais clean, pode trazer apenas um deles como peça de destaque”, recomenda.

Bucket hat

Os bucket hats (os famosos chapéus de pescador ou “chapéu de balde”) foram tendência no verão passado e voltam com tudo em 2023. “Cores vibrantes e estampas deixam esse acessório com a dose perfeita de irreverência solar. Combinados a peças de alfaiataria, trazem descontração à elegância e te dão aquele ar de it girl”, diz Amanda.

Esse tipo de chapéu foi criado no início do século XX, na Irlanda, para proteger agricultores e pescadores da chuva. Nos anos 1940, passou a ser usado por soldados norte-americanos e, duas décadas depois, virou acessório de moda, feito de feltro ou tecidos mais rígidos. Nos anos 1980, os bucket hats fizeram as cabeças de rappers, MCs e outras figuras do hip hop, consolidando-se no street style. E, desde que Rihanna passeou no verão de Nova York com um modelo de nylon da Prada, ele virou a obsessão das fashionistas.

Bonés

Até os anos 1980, era quase socialmente proibido usar boné em ambientes fechados se você já não era uma criança. Hoje, no entanto, eles voltaram com tudo. Das passarelas de Nova York aos desfiles da São Paulo Fashion Week (SPFW), as semanas de moda bateram o martelo: os bonés são mais uma tendência do verão 2023.

“Para deixá-lo mais interessante, combine com looks inusitados. Assim como os bucket hats, eles ficam incríveis em produções mais formais. Para as minimalistas, esse acessório traz bossa ao look, principalmente quando combinado com a paleta das roupas, como se fosse uma extensão sofisticada delas”, comenta Amanda. Ela ressalta que a combinação de tênis, boné e slip dress formam um combo inusitado que é a cara das it girls grigas.

“Além disso, é um ótimo item para aquele bad hair day“, acrescenta Camila Diniz, consultora de moda e personal stylist. Ela lembra que, no verão, o calor nos deixa com os cabelos mais oleosos. “Claro que um xampu a sexo sempre salva, mas, se você não usa turbantes nem é adepta de faixas, o boné é um acessório super estiloso”, diz. Vale lembrar que existem vários modelos: com aba reta ou curvada, de tecido molinho ou mais estruturado… Pense bem no seu estilo e no que tem no guarda-roupa e experimente alguns até encontrar o seu favorito.

Bucket bag

A famosa bolsa saco, sucesso que surgiu nos anos oitenta, volta a brilhar e, dessa vez, no verão. “Além de prática e espaçosa, ela ganha novas texturas, como a palha, e mais carisma quando misturada a materiais não muito comuns juntos, como tecidos metalizados, que são outra grande aposta para o verão 2023”, diz Amanda.

Mais do que tendências, os óculos de sol são um básico do verão. Em 2023, o destaque fica com as armações geométricas e em cores variadas. As lentes coloridas, que foram sucesso nos anos 2000, devem aparecer em modelos dos mais variados, dentro da tendência Y2K. E mesmo os modelos mais clássicos, como o gatinho, o retangular tradicional, o oval grandão e o aviador devem ganhar tons mais vivos em suas armações.

“Os óculos de sol coloridos complementam visuais monocromáticos ou adicionam cores a looks frescos, sem contar que deixam qualquer produção mais descolada e interessante. Eu gosto de adicionar uma cor que complemente o look, combinando com ele, mas que não se repete no visual. Assim, no resultado final, os óculos brilham sozinhos”, orienta Amanda.