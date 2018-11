Listras: se inspire na combinação de cores e padrões

Presentes em diversas peças do nosso guarda-roupa, as listras são um clássico e podem ser usadas em diferentes produções, das mais sofisticadas as casuais. As listras assimétricas e a combinação de cores foi o tema para o nosso editorial do mês, confira:

–

A modelo veste:

Camisa de seda, Bo.Bô, R$ 1 798*

Calça de crepe, Fedra, R$ 995*

Bolsa de couro, Zara, R$ 159*

Tênis de neoprene, Constance, R$ 199*

A modelo veste:

Cardigã de tricô, Skazi, R$ 1 519,90

Camiseta de algodão, Plural, R$ 290

Calça de crepe, Tommy Hilfiger, R$ 899

Brincos de brilhantes, Beatriz Werebe, preço sob consulta

–

A modelo veste:

Camisa de chiffon de seda, NK Store, R$ 1.590,90*

Short de crepe, Morena Rosa, R$ 349,90*

Óculos de acetato, Osklen, R$ 897*

–

A modelo veste:

Camisa de seda, Diane von Furstenberg, R$ 1.890*

–

A modelo veste:

Regata de algodão, Skazi, R$ 959,90*

Vestido de seda, Self Portrait, na Mares, R$ 3.830*

Tênis de neoprene, Constance, R$ 199*

–

A modelo veste:

Blusa de algodão, Reinaldo Lourenço, R$ 996*

Calça de crepe, Reinaldo Lourenço, R$ 1 650*

Bolsa de couro, Michael Kors, preço sob consulta

–

A modelo veste:

Blazer de poliéster, Amaro, R$ 179,90*

Top de poliéster, Fedra, R$ 685*

Calça de crepe, Bo.Bô, R$ 1 590*

Pochete de náilon, Moschino, na I Bag U, aluguel sob consulta

A modelo veste:

Regata de algodão, Fila, na NK Store, R$ 110,90*

Saia de seda, Skazi, R$ 2 159,90*

Bolsa de couro, Michael Kors, preço sob consulta

–

A modelo veste:

Blusa de tule, Amaro, R$ 129,90*

Regata de poliéster, Renner, R$ 59,90*

Saia de tricô, Tory Burch, R$ 2 230*

Tênis de neoprene, Constance, R$ 199*

–

A modelo veste:

Vestido de algodão listrado, Reinaldo Lourenço, R$ 1 994*

Vestido de seda (usado sob o listrado), NK Store, R$ 1 890,90*

