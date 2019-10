Confira looks para arrasar no verão com a regata

Fresquinha e versátil, a regata aparece em infinitos modelos e tecidos. E vai ser sua maior parceira neste verão.

Confira 2 looks para arrasar no verão com a regata:

Força neutra

Básica, a regata branca acompanha também quem gosta de peças mais ousadas. Aqui, ela equilibra a saia chamativa. O truque funciona até em looks noturnos.

Tenha em casa

1. Regata de algodão, Osklen, no Shop2gether, R$ 147*

2. Sandália de material sintético, Zara, R$ 199*

3. Cinto de material sintético, Birô, no Shop2gether, R$ 19,85*

4. Saia de seda, ‘2Essential, no Shop2gether, R$ 598*

5. Bolsa de couro, Schutz, R$ 690*

6. Bolsa de couro, Via Mia, R$ 239,90*

7. Pulseiras de metal, Camila Klein, R$ 674 o par*

8. Regata de algodão, Renner, R$ 39,90*

9. Sandália de nobuck, Arezzo, R$ 279,90*

10. Saia de poliéster, Zara, R$ 209*

Equipe de apoio

A blusinha é ótima coadjuvante, servindo para levantar looks com uma terceira peça, como a camisa floral com cara vintage usada aberta, tendência da estação.

Tenha em casa

1. Regata de poliéster, Amaro, R$ 119,90*

2. Quimono de poliéster, C&A, R$ 79,99*

3. Calça jeans, FYI, R$ 298*

4. Bolsa de material sintético, Marisa, R$ 89,95*

5. Camisa de viscose, Zara, R$ 209*

6. Relógio de metal e borracha, Tommy Hilfiger, na Vivara, R$ 390*

7. Tênis de couro, Nike, R$ 429,90*

8. Bolsa de verniz, Renner, R$ 69,90*

9. Regata de algodão, Hering, R$ 60*

10. Tênis de couro, Adidas, R$ 350*

*Preços consultados em setembro de 2019. Sujeitos a alteração.