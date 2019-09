Saiba quais são as tendências de moda para 2020

Conforme o final do ano se aproxima, é normal começar a pensar no que será tendência na moda em 2020. Afinal, sempre bom ficar por dentro para já ir se preparando.

Não perca o que está bombando nas redes sociais

A equipe de CLAUDIA conversou com o visual merchandising Heider Corrêa para entender quais serão as estampas, modelos e tendências para o próximo ano. Confira as dicas dele:

Tecido

Os tipos de tecidos que vão ser tendência em 2020 são os naturais com fibras aparentes, como o linho, a seda e o algodão. O melhor de tudo é que estes tecidos são bem confortáveis, flexíveis, resistentes e super práticos.

Cores

Se você ama tons vibrantes, pode comemorar pois eles vão estar na moda, principalmente as variações de azul e bordô. Na semana de moda de Nova York, já é possível ver nas roupas cores como o bordô, coral, goiaba, abóbora, tons de amarelo e verde mais intenso.

Modelagens

No próximo ano, será bem comum ver pelas ruas vestidos fluidos, com formas diferentes e muito volume. Será o momento de investir nos cortes geométricos e inovar nos modelos do vestuário, principalmente os com modelagens mais amplas.

Plastificados

Quem aí lembra da moda plástica e das sandálias transparentes dos anos 90? Elas vão voltar com tudo no próximo ano. Inclusive já é possível ver algumas peças neste estilo nos desfiles das semanas de moda mundo afora.

Clássicos

As listras vão continuar entre nós durante um bom tempo, mas não nas versão mais conhecidas. Elas devem aparecer repaginadas, mais coloridas e mais vibrantes. E também com traçados menos óbvios.

Bolsa de palha

Seja grande, pequena, redonda ou quadrada, este modelo de bolsa já está garantido no próximo ano. O melhor é que ele é muito versátil e serve tanto para ir ao shopping com as amigos, quanto para curtir um dia no parque.

Estampas

Sabe a famosa camisa xadrez vermelha e preta? Ela vai continuar fazer muito sucesso em 2020, mas em novas versões, em tons vibrantes. O melhor de tudo é que ela é uma peça-chave para o guarda-roupa e alia diversidade com estilo.

Manga bufante

Blusas e camisas com esse tipo de maga são as peças de roupa perfeitas para mulheres românticas, estilosas e com atitude. A manga bufante dá leveza ao visual e fica ótima quando em camisas de modelo cropped.

Leia também: Inspire-se: looks confortáveis e estilosos para curtir o Rock In Rio

+ 5 tendências para criar looks de primavera

PODCAST – Como dialogar com as crianças e adolescentes sobre sexualidade