O Balonê voltou! E a tendência é perfeita para mulheres românticas

Provando que a moda é cíclica, o balonê voltou! Ele foi sucesso nos anos 2000 e garantiu romantismo e conforto ao closet feminino. Recentemente avistado nas passarelas de Molly Goddard, Richard Quinn e Marques’Almeida, na London Fashion Week, acabou virando item de desejo das fashionistas e celebridades. Se você também quer entrar na tendência, vale a pena conferir este Roube o Look.

Visual moderno com saia balonê

O balonê foi criado por –nada mais, nada menos que – Cristobal Balenciaga. Desde sua aparição, nos anos 1950, a peça trouxe impacto para o imaginário fashion. Mas foi a moda extravagante dos anos 1980 a responsável por levantar a fama do modelo, que ganhou seu pico de sucesso nos anos 2000.

Esse tipo de peça é caracterizado pela grande amplitude e pelo fechamento na barra, criando um formato semelhante a um balão. Essa proposta pouco convencional acaba por trazer uma imagem quase ficcional, mais sonhadora mesmo. Não à toa, é muito utilizado por mulheres com o estilo romântico.

Saia balonê com sapatilha

A maneira mais comum de encontrar o balonê por aí é em saias, principalmente neste momento em que o modelo parece ser o favorito das fashionistas. Entre elas, há quem absorva a tendência em seus estilos modernos e práticos, como na primeira foto, em que a influenciadora aposta no blazer e na bota, elementos mais simples esteticamente falando. Ou, na segunda imagem, a blusa de gola alta com ombreiras e a sapatilha.

Saia balonê em look delicado

As saias balonês são utilizadas especialmente em eventos. Tudo porque ela permite um look com roupas menos cotidianas e mais festivas. Vale estar atento às cores e aos acabamentos de toda a composição para comunicar seu estilo próprio.