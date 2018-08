Como usar: 4 looks com macacão para se inspirar

Uma garantia para quem não quer errar no visual da noite ou do dia. O macacão é muito versátil e vai com qualquer época do ano, além de combinar com diversas ocasiões.

Com camisetas, camisas, jaquetas ou regatinhas, a peça pode adquirir diferentes caras e causar um efeito sofisticado. Combinado com os acessórios certos e com algumas cores, o macacão sempre pode ser aquela peça coringa para se ter no armário.

Separamos 4 looks para você se inspirar e aderir a essa tendência. Confira:

Para o trabalho

–

1- Brincos de prata, Bortolotti, R$ 590*

2- Camisa de poliéster, Forever 21, R$ 89,90*

3- Macacão de poliéster, C&A, R$ 149,99*

4- Bolsa de náilon, Capodarte, R$ 290*

5- Sapatos de couro, Dumond, R$ 149,90*

Para uma caminhada no parque

–

1- Óculos de acetato, Livo, R$ 399*

2- Blusa de poliéster, Infini, R$ 119,90*

3- Bolsa de material sintético, Renner, R$ 99,90*

4- Sapatos de plástico, Melissa, R$ 180*

Como se estivesse na primavera

–

1- Quimono de poliéster, Forever 21, R$ 139,90*

2- Brincos de metal, Kenuz, R$ 29,90*

3- Bolsa de couro, Schutz, R$ 790*

4- Tênis de material sintético, C&A, R$ 99,99*

Para se sentir moderna

–

1- Jaqueta de viscose, Alcaçuz, R$ 1 240*

2- Óculos de acetato, Evoke, R$ 445*

3- Bolsa de couro, Arezzo, R$ 359,90*

4- Oxfords de material sintético, Dzarm, R$ 299,99*

*Preços pesquisados em Julho de 2018. Sujeitos à alteração.

