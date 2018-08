Xeque-mate: Inspirações para usar mix de xadrez

O xadrez é o emblema mais genuíno do inverno, sempre que a estação chega, ele chega junto. O que renova esse clássico é a modelagem, sua aparição em padronagens variadas (dos microquadros aos grandes desenhos) e o mix de cores num único arranjo. A onda inclui os acessórios, que podem ter uma padronagem diferente e estilizada.

Além de looks completos para se inspirar, selecionamos algumas peças no mesmo estilo, em diferentes faixas de preço, para você escolher as que cabem melhor no seu orçamento e no seu gosto. Confira:

Tons terrosos

–

A modelo veste:

Casaco de feltro, R$ 399* e Vestido de seda, R$ 399,90*, ambos Forum

Bolsa de couro, Louis Vuitton, preço sob consulta*

Anéis de cobre, Christian Dior, R$ 1 500 cada um*

–

1- Vestido de poliéster, Renner, R$ 179,90*

2- Casaco de tweed, Mixed, R$ 1 420*

3- Bota de tecido, Amaro, R$ 279,90*

4- Blazer de alfaiataria, Amaro, R$ 249,90*

5- Bolsa de lã, Loop Vintage no Gallerist, R$ 680*

Na onda do rock

–

A modelo veste:

Blazer de flanela, Hering, R$ 319,99*

Regata de algodão, Youcom, R$ 119,90*

Camisa de flanela, Authoria, R$ 299,70*

Blusa de tricô, Renata Campos, R$ 679*

Calça de crepe, Printing, R$ 1 475*

Anel de metal e cristais, Christian Dior, R$ 1 600*

–

1- Camisa de flanela, Amaro, R$ 179,90*

2- Oxford de couro, Manolita, R$ 439,50*

3- Calça de creme, Maria Filó, R$399*

4- Bolsa de material sintético, Santa Lolla, R$ 129,99*

5- Blazer de algodão, Youcom, R$ 179,90*

Executiva

–

A modelo veste:

Casaco, R$ 389,90*, e Blusa, R$ 259*, ambos de lã, Damyller

Calça de algodão, Pat Bo, R$ 890*

Bolsa de couro, Fendi, preço sob consulta

Anel de metal e cristais, Christian Dior, R$ 1 600*

Escarpins de couro e lã, Christian Louboutin, R$ 3 190*

–

1- Top de tricô, Lafort, R$ 498*

2- Bolsa de couro, Tommy Hilfiger, na Zattini, R$ 519,20*

3- Calça de crepe, ‘2Essential, no Shop2gether, R$ 430*

4- Escarpim de material sintético, Miranda Vivace, R$ 349*

5- Casaco de tricô, Lafort, R$ 728*

Para arrasar

–A modelo veste:

Blazer, R$ 999*, e SAIA, R$ 399*, ambos de tweed, Pop Up Store

Blusa de crepe, Cris Barros, R$ 1 188*

Bolsa de couro, Jimmy Choo, R$ 6 995*

Meia-calça, Trifil, R$ 12,90*

Sandálias, de couro e algodão, Santa Lolla, R$ 269,90*

–

1- Camiseta de algodão, Hering, R$ 49,90*

2- Saia de tweed, Shoulder, R$ 399*

3- Bolsa de material sintético, Gash, R$ 89,90*

4- Sandália de material sintético, Drezzup, na Zattini, R$ 67*

5- Casaco de lã, Renner, R$ 299,90*

Contemporâneo

–

A modelo veste:

Casaco de lã, Morena Rosa, R$ 999,90*

Blusa de tricô, Shoulder, R$ 299*

Saia de crepe, Dimy, R$ 159,90*

Bolsa de material sintético, Renner, R$ 149,90*

Brincos de metal, Louis Vuitton, R$ 1 540*

Anel de metal e strass, La Boutik, R$ 220*

–

1- Camisa de seda, Morena Rosa, R$ 639,90*

2- Bolsa de tweed, Ana Capri, R$ 159,90*

3- Saia de malha, Farm, no Shop2gether, R$ 105,90*

4- Blazer de viscose, Amaro, R$ 279,90*

5- Bota de nobuck, Vizzano, R$ 180*

Moderninho

–

A modelo veste:

Blazer de poliéster, R$ 139,90*, e TOP de algodão, R$ 79,90*, ambos Forever 21

Camiseta de algodão e seda, Uma, R$ 538*

Calça de tricô, Coven, R$ 1 303*

Cinto de couro e verniz, Louis Vuitton, R$ 2 440*

Brincos de metal, Louis Vuitton, R$ 1 540*

–

1- Camiseta de algodão, Bonprix, R$ 27,90*

2- Top de poliéster, Amaro, R$ 100*

3- Bolsa de material sintético, Le Postiche, R$ 80*

4- Sandália de nobuck, Inbox Shoes, R$ 129,90*

5- Casaco de lã, Riachuelo, R$ 289,90*

6- Calça de jacquard, FYI, R$ 199*

Inglesinha

–

A modelo veste:

Casaco de lã, Riachuelo, R$ 289,90*

Vestido de tricô, Gig, R$ 3 015*

Anéis de cobre, R$ 1 500 cada um*, e Bolsa de couro, preço sob consulta, Christian Dior

Sandálias de tricoline, Arezzo, R$ 299,90*

–

1- Vestido de poliéster, Sacada, R$ 518*

2- Bolsa de couro, Arezzo, R$ 339,90*

3- Vestido de algodão, Mob, no Shop2gether, R$ 429*

4- Casaco de lã, Amaro, R$ 399,90*

5- Sandália de couro e tecido, Schutz, R$ 390*

Preto no branco

–

A modelo veste:

Blazer de tricô, Primart, R$ 1 290*

Camiseta de algodão, Lemon Basic, R$ 148*

Cachecol de flanela, Dzarm, R$ 99,90*

Saia de tricô, Skazi, R$ 1 295,90*

Anel de metal e cristais, Christian Dior, R$ 1 600*

Escarpins de couro e lã, Christian Louboutin, R$ 3 190*

–

1- Cardigã de tricô, Tig, R$ 1 190*

2- Bolsa de material sintético, Renner, R$ 139,90*

3- Saia de viscose, Raizz, R$ 435*

4- Cardigã de tricô, Rosa Chá, R$ 698*

5- Escarpim de nobuck e plástico, Inbox Shoes, R$ 119,90*

Para chegar chegando

–

A modelo veste:

Casaco de flanela, Forever 21, R$ 263,90*

Camisa de tricoline, Belart, R$ 509*

Blusa de tricô, Dzarm, R$ 139,90*

Saia de tricô, Primart, R$ 968*

Anel de metal e strass, La Boutik, R$ 220*

Brincos de metal, Louis Vuitton, R$ 1 540*

*Preços pesquisados em Junho de 2018. Sujeitos à alteração.

Modelo: Paula Zago (Joy Model) | Beleza: Raul Melo (Capa MGT) | Produção de moda: Acacio Acacio e Barbara Cestaro | Assistente de beleza: Silmara Melo | Tratamento de imagens: RG Imagem

