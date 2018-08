Como usar: 4 looks com mom jeans para se inspirar

A calça jeans está sempre se reinventando para nunca sair de moda – e o modelo mom jeans é o atual queridinho entre fashionistas. Com uma pegada anos 1990, o item tem cintura alta, é larguinho e com tem caimento reto. A peça é despojada e combina com diferentes estilos e ocasiões. Separamos 4 looks para você se jogar nessa tendência!

Confira:

Com blazer

Para uma produção sofisticada, invista no mom jeans associado a um blazer de seda e a sapatos de couro. A bolsa colorida dá um toque de alegria ao look.

Blazer de seda, Bobstore, R$ 690* Blusa de veludo, Forúm, R$ 290* Óculos de metal, Chilli Beans, R$ 249,80* Calça jeans, Riachuelo, R$ 89,90* Bolsa de material sintético, Renner, R$ 139,90* Sapato de couro, Manolita, R$ 469*

Com jaqueta jeans

Combinar a calça com a jaqueta jeans e botas com estampas de onça cria um visual bem moderninho. Ideal para situações casuais.

Camisa jeans, Levi’s, R$ 229,90* Jaqueta jeans, YouCom, R$ 239,90* BRACELETE de metal, Parfois, R$ 49,90* Clutch de madeira, Amaro, R$ 179,90* BOTAS de camurça, Riachuelo, R$ 289,90*

Com salto

O mom jeans aliado a uma camisa de chiffon listrada e ao escarpin garantem um look chique e estiloso.

Camisa de chiffon, Lira Brand,R$ 219,80* Óculos de metal, Vogue Eyewear, R$ 430* Bolsa de couro, Schutz, R$ 790* Escarpins de nobuck, Capodarte, R$ 290*

Com casaco de pelo

O charme dessa produção fica por conta do casaco de pelos sintéticos, ótimo para dias de temperaturas baixas. Invista em acessórios metalizados para complementar o look.

Top de malha, Fila, R$ 89,90* Casaco de pelo sintético, Forever 21, R$ 330,90* Brincos de malha de metal, Kenuz, R$ 19,90* Bolsa de material sintético, Shoestock, R$ 129,90* Botas de couro, Morena Rosa, R$ 99,90*

