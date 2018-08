Peças com babados são perfeitas para dar drama e romantismo ao look

Presentes em saias, camisas, blusas e vestidos, os babados estão em alta e dão um charme a qualquer look. Romantizam na medida certa imprimindo dramaticidade e movimento as produções.

Saia

A saia de couro vermelha é a protagonista do look que é composto pelo mix com bata floral e botas vinho.

Confira nossa seleção e invista nesse look:

Saia de malha, Infini, R$ 179,90* Brincos de metal, Renner, R$ 29,90* Bata de algodão, Forever 21, R$ 109,90* Bolsa de material sintético, Amaro, R$ 189,90* Bolsa de material sintético, Renner, R$ 129,90* Botas de couro, Shoestock, R$ 499* Óculos de acetato, Vogue Eyewear, R$ 490* Óculos de acetato, Vogue Eyewear, R$ 490* Saia de material sintético, Adriana Restum, R$ 359,99*

Moletom

O foco deste look está no moletom com babados transversais. A calça dá equilibro e os acessórios alegram a composição.

Confira nossa seleção e copie o look:

–