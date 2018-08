Orgulho e Paixão: Vestido de noiva da Ema é o modelo retrô dos sonhos

Para as noivas que gostam de um estilo mais retrô, o tipo de vestido usado pela personagem Ema, em Orgulho e Paixão, novela das 18h da TV Globo, é uma ótima inspiração. O modelo que mistura renda, musseline e seda é delicado e rico em detalhes.

A peça traduz bem a moda do século 20, período em que a novela se passa. Com mais de 10 metros de renda francesa chantilly, o vestido mescla o estilo vintage sem deixar de ser contemporâneo. A figurinista Beth Filipecki é quem assina o vestido, feito com exclusividade para a personagem de Agatha Moreira.

A parte superior do modelo tem um corselet todo bordado em floral, um decote fechado até o pescoço, mangas curtas e soltas e nas costas um decote em formato de gota. Já a saia tem uma modelagem mais reta, um leve volume na cauda e um bordado delicado acompanhando todo o comprimento. O tule sobreposto também está presente no modelo.

Para as noivas que desejam apostar nesse estilo para o grande dia, a dica é investir em tons off white, pois ele traz um ar mais retrô.

