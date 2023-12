Como pintar suas roupas em casa: Alexandre dos Anjos ensina

Repaginar o visual é desafiador, especialmente quando comprar peças novas não é uma opção. Sorte que pintar roupas é uma possibilidade prática para transformar seu guarda-roupa com pouco. Separe a tinta e o pincel, porque, com as dicas do artista visual e estilista Alexandre dos Anjos, vai ser difícil não libertar o artista que existe dentro de você!

“A roupatela é a pintura em peças de roupa já existentes”, afirma o artista. A técnica envolve desde a escolha dos materiais até o processo criativo, e essa autonomia explica por que são gerados trabalhos tão distintos um do outro.

O que preciso para pintar roupas?

Peça de roupa

Tinta serigráfica

Pincel grande

Pincel pequeno

Os tecidos de fibras naturais são mais fáceis de tingir do que os sintéticos. Optar por algodão, por exemplo, é uma indicação.

A tinta serigráfica, segundo o especialista, apresenta uma durabilidade maior. Por fim, os pincéis de tamanhos diferentes aceleram o processo e colaboram para a criação de mais detalhes.

Passo a passo para pintar roupas

Lave a roupa

Antes de colocar a mão na massa, é preciso garantir que a peça de roupa está limpa. Assim você evita manchas, mudança das cores e outros problemas no resultado – as sujeiras atrapalham a coloração.

Faça o esboço

Escolher a estampa é o passo dois. “Entenda seu gosto, pense o que pode fazer na peça e busque inspirações.”

A internet é um espaço para encontrar possibilidades, mas elementos do seu dia a dia também podem te influenciar, como sugere Alexandre.

Caso sua ideia sejam desenhos menos abstratos, é importante desenhar um esboço antes para, então, colorir.

Aplique a tinta

Com suas mãos cobertas por luvas, faça a aplicação da tinta na roupa de acordo com os formatos pensados. Para detalhes, use pincéis mais finos, enquanto os mais grossos ajudam a colorir espaços maiores.

Lave e seque a peça

Quando a tinta secar por completo, lave a roupa e, depois, seque à sombra.

Caso queira reforçar alguma cor ou fazer um novo detalhe, basta repetir o processo, sem esquecer da fase de higienização.

Não tenha medo de pintar roupas!

Alexandre deixa uma dica final: “muitas pessoas abandonam a ideia de colorir as roupas por medo de estragar as peças, mas se abrir ao acaso da criação te leva a lugares satisfatórios.”

E se isso não for o suficiente para seu início, comece por roupas velhas ou que você não usa frequentemente até se sentir seguro para avançar.