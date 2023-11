Tendências de moda: o que vestir no verão 2024

Em setembro deste ano, os olhos dos apaixonados por moda estiveram atentos às passarelas de Nova York, Paris, Milão e Londres.

As quatro cidades são palcos das principais semanas de moda do mundo e foi por lá que pudemos mapear um pouco do que será tendência por aqui no verão 2024. Mas nada de CTRL + C e CTRL + V. Nem tudo o que é visto lá fora engaja no Brasil.

“Estamos numa era que pode tudo. Eu acho que todo mundo que consegue segurar um look bacana, deve seguir um estilo próprio que pode estar dentro de alguma dessas tendências ou não”, aponta Fernanda Inglesis, diretora criativa da marca autoral Inglesis.

Aliás, o estilo próprio marcante é uma tendência que nasce nas redes sociais e ganha cada vez mais adeptos, ainda que muitos deles causem estranheza ao primeiro olhar. E talvez esse movimento se revele cíclico, como a moda é, se levarmos em conta a provocação característica de grandes criativos, como Jean Paul Gaultier e Vivienne Westwood, ou do mais recente e polêmico Demna Gvasalia.

Voltando as atenções às passarelas 2024, a simplicidade e a praticidade reinaram nos desfiles de Michael Kors, Tibi e Emilia Wickstead – para citar alguns. “Acredito que essas sejam as grandes apostas para as coleções do próximo ano. São as combinações fáceis, como conjuntos ou até mesmo “trijuntos”, em que peças avulsas compõem vários looks ao mesmo tempo”, detalha Claudia Albuquerque, diretora de Estilo da Riachuelo.

Ao conceito dá-se o nome de #workleisure, uma combinação entre trabalho e lazer que resulta em conforto. “São peças que podem ser usadas em diferentes ocasiões e que tem uma longa vida útil. Nessa vida híbrida e corrida, a tendência é de looks que te levam para todo lugar com elegância e conforto”, explica Cici Navarro, fundadora e diretora criativa da Dra. Cherie.

A profissional ainda aponta que além dos tons neutros que trazem mais praticidade atrelada à elegância, o metalizado vem com tudo e traz um toque futurista e glamour para a moda mais prática e versátil. O próprio estilo old money, termo que surgiu meses atrás no TikTok, é visto como um reflexo de buscar um guarda-roupa mais funcional.

“O consumidor está se tornando mais criterioso em relação ao consumo de tendências passageiras. Com o aumento da conscientização e acesso à informação, as pessoas estão repensando seus hábitos de consumo e optando por investir em peças de qualidade que condizem com o que desejam expressar”, explica Cici Navarro.

E se o seu estilo é volumoso, a volta do balonê promete roubar a cena na próxima estação. “Em saias e mangas, [o efeito] que ficou bem parado em 2006, retorna agora”, aponta Fernanda Inglesis. No entanto, os designers o revisitaram com uma silhueta mais leve, com ares mais modernos e contemporâneos, como pôde ser notado nos desfiles da Vain e Kim Shui.

Muito do que foi visto nas passarelas, já ganhou as ruas por aqui. “Alfaiatarias despojadas, calças e saias com camisas de tricolines lisas ou listradas, tricôs confortáveis, conjuntos e, é claro, combinações all jeans são alguns exemplos”, alerta Claudia Albuquerque.

“O público feminino é muito antenado às tendências, principalmente por conta das redes sociais, que facilitam o acesso a perfis e canais que falam sobre moda e inspirações de looks”, complementa a diretora de estilo.

Grande parte dessas tendências estiveram presentes no The Town, evento que aconteceu junto com as fashions weeks, demonstrando cada vez mais a força dos festivais de música para setar moda.

Por lá, transparências, rendas, sobreposições de jeans, cortes assimétricos, estampas psicodélicas, muito brilho e acessórios como cintos, pochetes, lenços, bonés, colares e pulseiras foram vistos à exaustão.

A presença assertiva deles formou um bom reflexo das passarelas de Ashley Williams, Michael Kors e Global Fashion Collective, três desfiles que apostaram no pop punk.

Além deles, shorts curtos, tomara-que-caia, looks de academia revisitados e estampas overs também foram exploradas nos desfiles verão 2024. E, inegavelmente, são tendências com DNA brasileiro.

