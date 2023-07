8 documentários sobre moda indicados para quem gosta do assunto

Mergulhar em maratonas cinematográficas está entre as maravilhas da vida. No sofá, com mantas, vestindo pijama e comendo pipoca, fica difícil não se sentir confortável. Quando o tema é moda, então, o interesse é redobrado.

A seguir, separamos documentários do mundo fashion, uma das fontes mais verdadeiras desse universo, para entender tim-tim por tim-tim do assunto.

Westwood – Punk, Ícone, Ativista, 2018

Força é um adjetivo presente em toda trajetória de Vivienne Westwood. Com sua visão punk, inovadora e ativista, virou e desvirou a moda do avesso – no bom sentido. Seu entusiasmo pela transformação, aliás, impactou e impacta gerações e mais gerações. Nada melhor, portanto, do que uma obra dedicada a uma das mais visionárias dessa indústria.

A edição de setembro, 2009

Setembro não é um mês qualquer para as publicações de moda, e Anna Wintour sabe como ninguém da importância da data para o calendário fashion. Em primeira pessoa, a editora-chefe da Vogue americana apresenta os bastidores dessa edição da revista. Do backstage até a primeira fila dos desfiles mais importantes, a obra ainda traz depoimentos de figuras indispensáveis para esse meio.

McQueen, 2018

Alexander McQueen conquistou rapidamente os holofotes com seu talento único, estilo disruptivo e personalidade autêntica. Responsável por elevar a francesa Givenchy e, paralelamente, lucrar com sua marca homônima, com 40 anos se suicidou. Ian Bonhôte, na busca por homenagear um dos maiores nomes da história da moda, então, trilhou um caminho sensível, entrevistando familiares, examinando o arquivo do criador e consultando a equipe de McQueen em uma produção audiovisual marcante, que pode ser assistida no Globoplay.

O verdadeiro custo, 2015

A produção em massa democratizou o acesso à moda, seja pelo baixo preço na oferta de tendências, ou mesmo pela possibilidade de comprar peças plus size. Do outro lado da moeda, porém, há dezenas de trabalhadores, muitas vezes desvalorizados e em situações nada favoráveis. O verdadeiro custo é uma viagem no reconhecimento das mãos e vidas por trás de cada roupa.

Alexa Chung: O Futuro da Moda, 2015

Complexa, lucrativa e grandiosa. Características marcantes da moda, são velhas conhecidas de um dos nomes mais relevantes do entretenimento focado no mundo fashion, Alexa Chung, que é modelo, apresentadora e editora da Vogue. Na busca por transportar muito além da passarela, ela traz sua inteligência e carisma para oferecer uma visão privilegiada dos meandros da moda.

Manolo: O garoto que fez sapatos para lagartos, 2017

O filme é um retrato aprofundado do aclamado Manolo Blahnik, o maior sapateiro de luxo dos séculos 20 e 21. Sua extraordinária dedicação combinada a seu trabalho inovador resultaram em calçados excepcionais usados por grandes celebridades e também no reconhecimento a nível mundial de seus designs. Se você ama sapatos, é definitivamente uma escolha certa para assistir no Prime Video.

Histórias para vestir, 2021

Histórias para vestir é um respiro em dias desconfortáveis. E faz isso através de pessoas reais relatando o que não está visível em suas peças de roupas mais significativas: a memória de momentos importantes. Disponível na Netflix, a série documental mescla narrativas engraçadas com momentos extremamente desafiadores. Desde a busca insana por um casaco perdido no restaurante até a sobra de gravatas em uma casa devastada por um desastre natural, a obra torna impossível não permanecer com os olhos atentos na TV.

L’Amour Fou, 2010

Yves Saint Laurent revolucionou a moda e levantou novas possibilidades das mulheres se vestirem, como quando criou o primeiro terninho feminino. Pierre Bergé, seu companheiro de vida e negócios, em 2010, prestou homenagem ao designer com L’Amour Fou, mostrando a relação entre os dois.