5 looks com sandália papete para usar no trabalho

A papete surge da interseção entre conforto e estilo. Há quem acredite que a sandália serve apenas para eventos casuais, mas a verdade é que, com as roupas e os acessórios certos, ela te leva para qualquer ocasião, inclusive o ambiente corporativo. Ficou com vontade de incorporar a papete no trabalho? Então confira as inspirações e dicas que trouxemos.

Pode trabalhar com sandália papete?

Muitas pessoas têm dúvidas sobre poder ou não usar determinado sapato para o trabalho. A resposta só aparece depois de conferir o dress code da empresa em que estão empregadas.

Enquanto os mais rígidos podem proibir a entrada de pessoas com calçados abertos, outros locais podem permitir.

“Para manter uma imagem profissional, a primeira coisa é saber o código de vestimenta da organização. Na dúvida, é importante perguntar ao seu chefe ou alguém do setor de recursos humanos”, indica a consultora de imagem e estilo Gabi Rosa.

Como usar a papete no trabalho

Quando a companhia permite trabalhar com a sandália, emerge a dúvida: como criar visuais com a papete?

São diversas as possibilidades, desde coletes, saias de cetim, até calças jeans. O truque é estar atento principalmente aos materiais e as cores das peças que escolher, garantindo mais harmonia.

Quais materiais escolher?

“Priorize materiais nobres e sofisticados”, esclarece a consultora. É importante considerar que a adequação dependerá sempre do código de vestimenta da empresa, segundo a especialista.

Quando o ambiente é mais formal, você pode precisar de menos informações, enquanto o contrário é uma possibilidade para empresas flexíveis.

Quais cores usar?

Na dúvida, pense sempre no que você deseja transmitir e está liberada para fazer. Pessoas mais discretas ou que trabalham em lugares mais tradicionais podem apostar em opções neutras, como bege, marrom ou preto. “Essas cores são sempre seguras para usar no escritório”, finaliza Gabi.