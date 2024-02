Olhou sua agenda e descobriu compromissos sérios e descontraídos no mesmo dia? A primeira reação é ficar desanimada com a necessidade de trocar roupas para estar vestida adequadamente aos eventos. Não mais: existem visuais capazes de transitar bem entre lugares bastante diferentes. Aqui, reunimos 3 looks que vão do trabalho ao lazer com perfeição!

Acontece que modelos clássicos, cores neutras e recortes modernos funcionam do escritório até a festa. Incrementar essas características no cotidiano economiza tempo e trabalho.

Tudo porque ao invés de mudar absolutamente todo o look, você só precisa abrir um botão aqui, colocar um acessório ali ou substituir o calçado. Neste Roube o Look, vamos te ajuda a entender e montar produções que funcionam bem nos diversos compromissos.

O blazer serve para ambientes sérios e descontraídos

Não há como negar a versatilidade e atemporalidade do blazer. Criado no século 19, a peça foi popularizada primeiro entre os homens do exército. O modelo ganhou espaço no guarda-roupa feminino somente na década de 1920, quando Coco Chanel criou o tailleur de tweed, o blazer feminino usado com saia. Desde então, tornou-se símbolo de sofisticação.

Aliás, a elegância da peça é a responsável por sua presença na moda trabalho. No entanto, ela não é restrita a esse universo, sendo também usada em festas, restaurantes e locais mais descontraídos. O segredo para usar o mesmo blazer nos dois lugares é o optar por elementos que chamam menos atenção, como o preto, por exemplo.

Cores neutras transitam bem em diferentes ambientes

Preto, branco e cinza são indispensáveis no closet. A baixa intensidade dessas cores traz equilíbrio e harmoniza bem o visual.

Suaves e discretas, são perfeitas para transmitir a elegância, sofisticação e praticidade que tantos ambientes pedem, o que é perfeito para sair do trabalho e ir direto àquele compromisso mais leve.

Recortes e modelagem fazem a diferença

Quando o assunto é transmitir elegância, a modelagem e o recorte são mais que importantes. A disposição do decote e a forma como a roupa cai em você mudam completamente a maneira como o visual está e a mensagem que ele transmite. Não à toa, é bastante comum achar uma roupa bonita e, na hora de experimentar, não gostar do resultado.

Nada melhor, então, do que priorizar roupas que possuem um caimento bonito. É o caso da blusa sem alça feita com a técnica de alfaiataria e uma calça de cintura alta.

Todos os elementos em branco fazem sua composição se destacar, enquanto se torna útil do escritório ao restaurante. Uma dica para quando o dress code é mais rígido é vestir uma terceira peça mais séria.

