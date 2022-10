Brilho, cetim e minisaias: as maiores tendências da primavera 2022

Atualizado em 11 out 2022, 18h24 - Publicado em 12 out 2022, 08h49

Por Sarah Catherine Seles Atualizado em 11 out 2022, 18h24 - Publicado em 12 out 2022, 08h49

A primavera mal chegou e já estamos animadas com as tendências da estação. No momento de montar os looks, podem surgir dúvidas de qual a melhor opção, por isso conversamos com a stylist Camile Stefano, que tirou todas as dúvidas e elencou os itens em alta para você ficar superestilosa no período mais florido do ano.

O Pinterest registrou o dobro de pesquisas por “looks primavera brilhante” e “look primavera”, o que já nos dá uma boa noção do que vem por aí. “As flores estão com tudo nesta primavera, e as pessoas estão vindo à plataforma para encontrar ideias para todos os momentos e eventos de suas vidas, com buscas relacionadas a manualidades, como bordado e desenho, inspiração para tatuagem, e arranjos criativos”, disse Fernanda Cerávolo, Diretora de Conteúdo e Creators do Pinterest para América Latina.

“O que foi contido em momento de pandemia agora estamos no momento de aparecer”, aponta Camile sobre as tendências para essa estação.

Tendências para a primavera 2022

As trends famosas no TikTok se materializam com traços do Balécore e BarbieCore em desfiles de moda e no dia a dia das fashionistas. Camile aponta que o tule, sapatilha, botinhas brancas, laços e acessórios pink estão com tudo. Mas se você é do coturno e dos looks mais modernos, fica tranquila: dá para misturar um pouco de tudo isso, como na imagem abaixo.

Principais cores

A stylist aponta que o verde, azul, laranja, amarelo e o rosa, por causa do Barbiecore, são as grandes tendências. Elas podem aparecer tanto nas peças de roupa, quanto nos calçados e acessórios. Os tons terrosos e cores intensas também dão o equilíbrio que a estação pede.

Tecidos

O brilho e a febre do Night Luxe seguem firmes e fortes na estação. O paetê está presente em diversos looks de famosas, inclusive nas produções diurnas. Outros tecidos brilhantes, como o cetim e lamê, que fez sucesso nos anos 2000, também estão em alta em diferentes peças.

“A gente vai ver bastante o strass, as aplicações. O brilho também vai aparecer com tudo. O próprio jeans a gente já está vendo bastante com aplicações de strass”, afirma a estilista. Camile também lembra que as franjas vieram para ficar, de brilho ou clássicas.

Segundo Camile, outras apostas para a primavera são os looks all jeans, com top estilo biquíni e saias em todos os comprimentos: mini, midi e longa. Também podemos observar o couro ganhando espaço, até mesmo em vestidos.

O crochê segue em alta, e a proposta de uma peça feita cuidadosamente à mão é linda e delicada. Além disso, é possível explorar essa tendência de diversas formas, em croppeds, biquínis, saias e até mesmo bolsas e brincos.

Outras peças de destaque

As minissaias invadiram as passarelas e ganharam o nosso coração mais uma vez. A peça é uma das principais apostas para a primavera e verão 2023. “A gente vinha no comprimento midi, mas ele dá um tempo. Agora entra o mini muito forte”. Já a influência dos anos 2000 fica cada vez mais forte com a volta do tomara que caia em muitos looks.

As peças com os recortes estratégicos presentes nas últimas estações também vieram para ficar. A stylist aponta ainda que as maxi bolsas, óculos e cintos com cores intensas estarão em alta e são perfeitos para deixar a produção completa.

Os tops estilo biquíni e o próprio biquíni estão super em alta e cada vez mais fortes em combinações casuais.

Calçados

A plataforma está presente em todos os calçados em alta na primavera, tanto nos tamancos, quanto em saltos e sandálias. “A gente abandona o conforto dos tênis e o salto toma o lugar. Também volta um pouco a sapatilha, que tinha dado um tempo”, aponta a estilista.

As sapatilhas e calçados que lembram o estilo bailarina e que tem aquela carinha de boneca Barbie também vem com toda a força para a primavera.