Marcas de lingerie fundadas por mulheres celebram a liberdade de corpos

Por Paula Jacob Atualizado em 4 out 2022, 09h59 - Publicado em 4 out 2022, 08h30

Difícil pensar em um dia da vida que não usamos alguma peça íntima. Mas as modelagens apertadas, as marcas deixadas no corpo depois de um dia inteiro de trabalho ou o desconforto causado por tecidos precários ficam para trás, tudo graças às mulheres que revolucionam o mercado de lingeries. Para elas, as peças estão diretamente ligadas à autoestima das clientes, por isso um cuidado redobrado quando o assunto é modelagem, acabamento e opções. Aqui, conversamos com três fundadoras de marcas de lingeries que celebram a liberdade de corpos.

Violet Intimate

Feitas cuidadosamente à mão e sob demanda, as criações da marca de Adriana Marques são apaixonantes. “Foi na faculdade que entendi que uma lingerie não é uma simples peça de roupa, mas uma maneira de levar auto estima para as mulheres e mudar a forma com que nos vemos”, diz. Sem bojo ou caimentos que comprimam o corpo, sutiãs, calcinhas, cintas-liga, bodies e mais são pensados para a diversidade de tamanhos e formas, sempre com muita transparência, “para que cada uma possa amar suas curvas naturais e ver o quão bonito é seu corpo do jeito que ele é”. “A lingerie é a primeira peça que vestimos e a que está mais próxima ao corpo, o que a torna especial. É importante saber o quanto somos incríveis para nós mesmas.” violetintimate.com.br

Gioconda Collective

Todas nós sabemos o que é ter no corpo o conforto de uma roupa íntima. Uma calcinha de cintura alta de algodão ou um sutiã levinho que não deixa marcas na pele. Assim é a proposta da marca fundada por Cínthia Santana. “Quis unir as minhas habilidades dentro da moda com um olhar criterioso para tecidos de boa qualidade e procedência, uma paixão na vida das mulheres de minha família”, conta. A memória afetiva resultou em itens essenciais para o dia a dia, de diversos tamanhos e em cores bucólicas. “Apesar de muita consciência, vivemos em uma sociedade ainda castradora e opressora, e a marca tem como objetivo libertar, por meio de pequenos gestos, como o cuidado e olhar consigo mesma, a forma de pensar e viver enquanto mulher.” giocondacollective.com

Ava Intimates

Fundada em 2015 por Letícia Correia, a partir de um longo processo de pesquisa, a marca é uma fashiontech que preza pelo uso da lingerie no dia a dia. “Temos duas premissas básicas desde o início: 1) conforto, a lingerie é a primeira peça que está em contato com o corpo, por isso, é imprescindível que o toque, tecido e modelagem sejam deliciosos; 2) colocar a lingerie como destaque, foi-se o tempo das peças totalmente funcionais, aqui a nossa ideia é tratá-la como item de moda”, comenta a criadora. Durante a pandemia, a marca cresceu 85% pela busca de pijamas estilosos, modelos que não faltam no e-commerce. Mas não é só isso que você vai encontrar por ali: calcinhas, sutiãs, tops e acessórios resgatam a ideia de conforto sem abrir mão da beleza. “Quando pensamos em lingerie, muitas vezes vem à cabeça algo sexy e provocativo. Nós vemos a lingerie como um ato de autocuidado, diretamente ligada à autoestima da mulher.” avaintimates.com.br