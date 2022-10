Looks com pantacourt: 8 combinações para tirar a sua do armário

6 out 2022, 09h11

Não há dúvidas de que a pantacourt é uma ótima pedida para os looks meia-estação – afinal, ela está ali entre a calça e a bermuda, e consegue transitar bem em qualquer ambiente. Falta inspiração para aderir de vez ao modelo? Então vem com a gente, que reunimos x combinações de sucesso que vão fazer você tirar a sua do armário.

Pantacourt com camiseta e tênis

Para quem gosta de um visual descomplicado, a combinação de pantacourt com camiseta e tênis é garantia de sucesso. O visual é confortável, e serve perfeitamente para aquele passeio diurno e até para ambientes profissionais com dress code casual.

Naquele high-low que deixa tudo mais interessante

Gosta da ideia da camiseta, mas quer um look um pouco mais arrumado? Então vale trocar o tênis pelo salto fino, que tem uma leitura mais elegante e sensual. Essa, aliás, é uma grande pedida para quem tem medo da peça achatar a silhueta visualmente, já que vai alongar as pernas.

Pantacourt com jaqueta jeans e sapato nude

A pantacourt também fica um charme com outro item de destaque da moda meia-estação: a jaqueta jeans. Para alongar a silhueta, aposte em sapato nude (ou seja, de uma cor próxima à da sua pele).

Pantacourt com blazer e scarpin

Para trabalhos com um dress code mais formal, vale substituir a calça de alfaiataria pela pantacourt e combiná-la com blazer e scarpin – dois clássicos do guarda-roupa profissional.

Visual monocromático

Outra maneira de alongar visualmente a silhueta usando a pantacourt é investir em um look monocromático, mesmo que a sua escolha seja deixar de lado o salto alto. Além do efeito, você ainda tem a vantagem da facilidade de combinação das peças.

Pantacourt com camisa oversized

Quer um look estiloso e fácil de compor? Aposte nas pantacourts mais sequinhas com a camisa branca oversized, que, apesar da leitura casual pela modelagem ampla, ainda tem um toque arrumado.

Pantacourt com regatinha de seda e sandália de salto

Está calor? Então invista na combinação elegante de pantacourt de tecido fluido, regatinha de seda e sandália de salto alto.

Com pegada rocker

E, claro, para quem não abre mão da pegada rocker da jaqueta de couro, a pantacourt é muito bem-vinda! Vale combinar com camiseta e tênis, ou mesmo aquele coturno que você não tira dos pés.