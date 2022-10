7 inspirações de cabelos ruivos para diversos tons de pele

Atualizado em 4 out 2022, 15h06 - Publicado em 5 out 2022, 08h47

Os cabelos ruivos voltaram e querem disputar um lugar ao sol nas próximas estações do ano. A cor tem dominado as tendências capilares no Tiktok graças ao copper hair, um tom de ruivo com fundo acobreado que fez a cabeça das celebridades neste ano.

Kendall Jenner, Sydney Sweeney, Doja Cat, Serena Williams e Zendaya fazem parte do grupo de famosas que se renderam aos cabelos ruivos, mas tem muitos outros exemplos. Só com esses nomes já dá para perceber que o ruivo funciona nos mais diversos tons de pele. Pensando nisso, temos aqui inspirações além do copper hair.

Ruivo natural com fundo castanho

O ruivo puxado para o natural tem um fundo castanho. Para quem tem receio de mudar o cabelo é uma ótima opção. A atriz Amy Adams tem um cabelo maravilhoso, dependendo da luz ele fica mais ruivo ou mais castanho.

A Julia Roberts é outro ótimo exemplo deste tom:

Ruivo profundo para todos os tons de pele

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jourdan Dunn (@jourdandunn)

A modelo britânica Jourdan Dunn já desfilou por aí com um tom de ruivo profundo, um pouco mais puxado para o marrom. Essa cor é semelhante a que a Zendaya e a cantora SZA aderiram há alguns anos, e funciona bem tanto para peles quentes, quanto para frias.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zendaya (@zendaya)

Ruivo doce de leite

Esse tom tem o fundo mais dourado e também faz sucesso no Tiktok. Essa é outra aposta segura para diversos tons de pele, por ter uma base neutra.

Ruivo dourado para peles frias

Sabe aquele cabelo que você não sabe se é loiro ou ruivo? Esse é um exemplo do ruivo dourado, que tem um tom mais iluminado, ótimo para quem tem o tom de pele frio.

Ruivo avermelhado

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lizzo (@lizzobeeating)

Outra celebridade que também se jogou nos ruivos, ainda que temporariamente, foi Lizzo. A cantora escolheu um vermelho mais aberto, parecido com o que a Rihanna usou por anos.