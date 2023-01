Mermaid nails: a tendência de unhas com inspiração do fundo do mar

A tendência das sereias deve continuar não só durante o verão, mas por um tempo já que teremos o lançamento do live-action de A Pequena Sereia. O filme chega aos cinemas em 26 de maio e, enquanto não estreia, temos diferentes inspirações diretamente do fundo do mar. Depois de olhos e cabelos de sereia, agora é a vez das unhas, nail art do oceano vem aí.

Essa trend pode ser em um nível mais avançado, imitando escamas, como mostrou a atriz Hailee Steinfeld, ou um mais simples, apenas com um brilho perolado furta-cor. A Juliette é adepta dessa esmaltação.

As unhas “escamadas” de Steinfeld foram uma criação do manicure Tom Bachik, ele compartilhou no Instagram o resultado. É possível conseguir esse efeito usando uma meia arrastão e uma esponja mergulhada em esmalte, dá para brincar com um degradê de cores.

Já a Juliette também entrou nessa onda. Os vídeos e fotos mais recentes que a artista publicou no Instagram mostram que a esmaltação dela tem um brilho diferenciado, com pegada de fundo do mar pela forma como a luz reflete, mudando de cor.

Além das duas cantoras, temos outras inspirações para você entrar no modo sereia.

Unhas furta-cor

Essa esmaltação tem um efeito parecido com as da Juliette, sem desenhos, mas elas parecem escamas por conta da cor. Não é preciso ter unhas longas, nas curtinhas fica um charme à parte.

Continua após a publicidade

Se inspire no fundo do mar

O oceano possui uma infinita variedade de cores e formatos. Por que não trazer isso para nossas unhas?

Glitter, pedrarias e strass também trazem uma energia de sereia

Além de cores e formas, pedrarias, glitters focados e outros adornos se adequam bem à tendência de sereia.

Com escamas

Como já contamos, para ficar com as unhas “escamadas”, a forma mais fácil é se render à meia arrastão e caprichar nas cores com o auxílio de uma esponja, carimbando por cima da meia. Também dá para usar o pincel do esmalte para conseguir esse efeito.

Será que a tendência de sereia nas unhas veio para ficar? É uma boa aposta para o Carnaval e festas temáticas.