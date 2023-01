Anitta poderosa: por trás dos looks de Carnaval da cantora

Legging prateada de recortes no quadril, um top igualmente recortado no mesmo tom e muitos acessórios tubulares e igualmente brilhantes. Foi assim que Anitta subiu ao palco de Jurerê (SC) no último sábado (14/01), para mais um de seus ensaios de verão, homenageando a astronauta russa Valentina Tereshkova, a primeira mulher a ir ao espaço. Em 16 de junho de 1963, Valentina fez história ao embarcar na nave Vostok 6. Não à toa, ela foi a quarta personagem escolhida por Anitta para homenagear em suas fantasias de Carnaval, com o tema de “Guerreiras”, que reconhece o protagonismo e importância histórica (seja real ou ficcional) de várias mulheres inspiradoras.

Quem assina a direção criativa dos looks que têm chamado a atenção desde o início do mês, quando começaram os Ensaios da Anitta pelo Brasil afora, é a estilista e stylist Clara Lima. Desde 2019, ela trabalha com a Girl from Rio pensando e desenvolvendo os looks para shows, campanhas publicitárias e editoriais de moda. “Geralmente, penso a temática das fantasias de Carnaval do zero, fico totalmente livre para criar a partir de conversas com a Anitta. Mas, este ano, ela trouxe a temática das mulheres guerreiras, o que exigiu muitas leituras e pesquisas imagéticas”, conta.

Para que as fantasias não ficassem caricatas e, sim, à altura das mulheres homenageadas, Clara diz que fez uma grande pesquisa de tecidos, cores, formas, proporções e texturas, considerando também as necessidades de movimento de Anitta no palco. Além disso, ela consultou acadêmicos e pesquisadores de cultura e imagem. “Minha relação com a moda sempre teve a ver com música, palco e performance.” A estilista fez parte da primeira formação da banda Cansei de Ser Sexy, sucesso na cena da música alternativa brasileira nos anos 2000, marcada por hits e uma estética muito própria.

Um dia após a homenagem a Valentina Tereshkova, Anitta encarnou sua xará, a revolucionária Anita Garibaldi. No domingo (15/01), a cantora se apresentou no Memorial da América Latina, em São Paulo, vestindo uma releitura das roupas de batalha que aquela Anita utilizava ao lutar na Guerra dos Farrapos e na Batalha dos Curitibanos, no Brasil, além da Batalha de Gianicolo, na Itália.

Para esse look, Clara Lima se inspirou no quadro Alegoria da Revolução – Anita Garibaldi, 1846, de Johann Moritz Rugendas. A camisa de botão e a saia comprida foram reinterpretadas num corselet dourado e numa calça bombacha vermelha e com recortes. Os acessórios ficaram por conta de um lenço no pescoço, em referência àqueles usados pelos farroupilhas, e outro na cabeça. As botas são longas também são referência dos combates daquela época.

Dentre os 16 nomes de mulheres poderosas que renderão diferentes fantasias, Anitta escolheu três deles. O de Garibaldi foi o primeiro de todos. “A parte mais desafiadora foi transformar elementos característicos dessa figura histórica em algo pop e atual, o que demandou muitas pesquisas e análises. No final, acredito que conseguimos traduzir, com os volumes e formas, essa mulher que realmente foi uma guerreira”, comenta Clara.

Continua após a publicidade

O mesmo processo de pesquisa embasou a criação dos looks inspirados na bailarina italiana Marietta Baderna e na personagem Tieta. Marietta, que vinha de uma família revolucionária, imigrou para o Brasil fugindo da perseguição política e se tornou um sucesso no século XIX, até ser acusada de causar desordem (e disso vem a palavra baderna) por fomentar a cultura negra, unindo a dança clássica à arte popular.

Já Tieta, diretamente saída da obra de Jorge Amado, representa as mulheres que reivindicam todas as esferas de sua liberdade (inclusive a sexual!), resistindo ao conservadorismo. Tudo a ver com Anitta, não? Para homenagear a personagem, a cantora apostou num body vermelho, estampa de oncinha e os icônicos óculos escuros de Tieta.

Ainda restam muitas mulheres incríveis a serem homenageadas pela cantora até o final do Carnaval. Por aqui, estamos curiosas para conferir os detalhes e o processo criativo por trás de cada look. E você?