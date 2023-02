Grammy 2023: Beyoncé é a artista mais premiada da história do prêmio

O Grammy 2023, que aconteceu na noite de domingo (05) em Los Angeles, foi o palco onde Beyoncé fez história. Com quatro dos nove prêmios a que foi indicada, ela bateu o recorde com 32 gramofones e agora é a maior vencedora da história do festival.

Renaissance de Beyoncé ganhou o prêmio de melhor álbum de dance/eletrônica. A música Break My Soul foi considerada a melhor gravação de dance/eletrônica. Além disso, a estrela ainda foi condecorada com a melhor performance de música R&B com Plastic Off the Sofa”e melhor música de R&B, por Cuff It.

A categoria de revelação do ano contava com indicação de Anitta, que concorreu mas não levou o prêmio, para frustração dos fãs brasileiros. Ela foi a primeira brasileira, depois de quase 50 anos, a disputar a categoria, vencida por Samara Joy, artista de jazz.

Apesar do destaque de Beyoncé, o principal prêmio da noite foi para Harry Styles. O cantor levou o gramofone do álbum do ano por Harry’s House.

O hit About Damn Time de Lizzo conquistou o Grammy de melhor gravação do ano e seu discurso lembrou da importância de Beyoncé para sua carreira.

A apresentação do cantor latino Bad Bunny animou o começo da cerimônia. Ele foi vencedor da categoria de melhor álbum de música latina com Un Verano Sin Ti.

Na cerimônia, artistas que faleceram no último ano foram homenageados e, entre eles, dois grandes nomes da música brasileira foram exibidos nos telões: Gal Costa e Erasmo Carlos.

Homenagem aos 50 anos de Hip Hop

O prêmio contou ainda com uma apresentação para comemorar e homenagear os 50 anos do Hip Hop. O gênero musical nasceu em uma festa em agosto de 1973, que foi organizada pelo DJ Kool Herc e sua irmã Cindy no Bronx, em Nova York.

No Grammy alguns dos grandes nomes do Hip Hop subiram ao palco para celebrar a música. A apresentação contou com artistas pioneiros, como Grandmaster Flash, até artistas mais novos, como Lil Uzi Vert.

Alguns ícones também fizeram parte da apresentação histórica, como Queen Latifah, que fez parte das performances marcantes.

Lista dos principais vencedores do Grammy 2023

Álbum do Ano: “Harry’s House” – Harry Styles

Artista Revelação: Samara Joy

Melhor álbum vocal de jazz: “Linger Awhile” – Samara Joy

Gravação do Ano: “About Damn Time” – Lizzo

Música do Ano: “Just Like That” – Bonnie Raitt

Melhor performance solo de pop: “Easy On Me” – Adele

Melhor álbum de dance/eletrônica: “Renaissance” – Beyoncé

Melhor gravação dance/eletrônica: “Break My Soul” – Beyoncé

Melhor álbum de rap: Mr. Morale & The Big Steppers – Kendrick Lamar

Melhor performance de rap: The Heart Part 5 – Kendrick Lamar

Melhor performance pop em dupla ou grupo: Unholy – Sam Smith & Kim Petras

Melhor videoclipe: All Too Well: The Short Film – Taylor Swift

Melhor álbum pop: “Harry’s House” – Harry Styles

Melhor Gravação de Audiolivro, Narração e Storytelling: “Finding Me” – Viola Davis

Melhor Álbum de Música Infantil: “The Movement” – Alphabet Rockers

Melhor álbum pop vocal tradicional: “Higher” – Michael Bublé

Melhor performance de R&B: “Hrs & Hrs” – Muni Long

Melhor álbum de R&B progressivo: “Gemini Rights” – Steve Lacy

Melhor álbum de R&B: “Black Radio III” – Robert Glasper

Melhor álbum instrumental de jazz: “New Standards Vol. 1” – Terri Lyne Carrington, Kris Davis, Linda May Han Oh, Nicholas Payton & Matthew Stevens

Melhor grande álbum de jazz band: “Generation Gap Jazz Orchestra” – Steven Feifke, Bijon Watson, Generation Gap Jazz Orchestra

Melhor canção de metal: “Degradation Rules” – Ozzy Osbourne e Tony Iommi

Melhor álbum de rock: “Patient Number 9” – Ozzy Osbourne

Melhor canção para mídia visual: “We Don’t Talk About Bruno” – Elenco do filme Encanto