Wandinha Addams: dicas e produtos para reproduzir os makes

Wandinha, nova série da Netflix, não sai dos tópicos mais comentados nas redes sociais. Dirigida por Tim Burton e com Jenna Ortega no papel principal, a série sobre a Família Addams é um verdadeiro sucesso, e tem despertado a gótica que vive dentro de muita gente. No Tiktok, o grande sucesso é sua maquiagem, com vídeos que já somam 41 milhões de visualizações.

Wandinha tem make e look bastante característicos, com delineador preto esfumado com efeito “borrado” em volta dos olhos e lábios em um tom de ameixa.

Em seu Instagram, a maquiadora Tara McDonald, responsável pela caracterização da série, revelou que optou por dar a Wandinha lábios que parecessem naturalmente escuros, e ensinou a reproduzir o efeito: utilizar um lápis de boca e um balm claro, quase transparente, dando leves batidinhas na boca.

Já o olhar sombrio é obtido através de um mix de três sombras, com tom marrom, preto e ameixa, esfumado embaixo da linha d’água. A máscara de cílios é aplicada para deixar os fios bem marcados e separados.

A pele de Wandinha foi feita com uma base mais leve e fluida com pouquíssima cobertura para não esconder as sardinhas de Jenna, e o contorno bem marcado foi construído com marrom claro e escuro, para dar profundidade ao rosto.

Se você também está doida para reproduzir a maquiagem da personagem, além das dicas, separamos alguns produtos que são perfeitos para aderir ao estilo. Confira!

1. Lápis de Olhos em Gel Kylie Jenner Kyliner, R$103,20 – Compre aqui

2. Batom refil Guerlain Rouge G Louxurious Velvet, R$195,00 – Compre aqui

3. Batom MAC Matte Lipstick, R$96,00 – Compre aqui

4. Blush e Sombra Bruna Tavares The Magician Purple Powder, R$57,00 – Compre aqui

5. Yves Saint Laurent Paleta de Sombras Couture Color, R$699,00 – Compre aqui

6. Delineador Dior DiorShow On Stage Liner, R$219,00 – Compre aqui

7. Batom KVD Beauty Mini Kitten Epic Kiss, R$68,00 – Compre aqui

8. Batom Líquido Sephora Collection Cream Lip Stain, R$65,00 – Compre aqui