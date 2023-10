Roube o Look: 3 visuais para entrar na moda das franjas

O mês de setembro foi recheado de novas promessas fashion graças às recentes Semanas de Moda, e, dentre elas, as franjas ganharam grande destaque! Embora muitas vezes remetam ao universo country, a moda tem mostrado que elas podem tornar uma peça mais glamorosa e sofisticada. Das jaquetas aos sapatos, o uso de looks franjados é uma pedida perfeita para a nova temporada, então, se inspire e roube o look!

No clássico!

Uma das formas clássicas de incorporar as franjas no seu armário é através das jaquetas alongadas com as faixas nos ombros e nas pontas da roupa. Como as franjas da peça já chamam bastante a atenção, é importante fazer combinações mais simples e não exagerar nos acessórios. Com um cropped “tomara que caia”, óculos escuros, calça jeans e um colar maxi, você consegue um visual atemporal.

Franjas e Xadrez

Alguém pediu por uma mistura de estilos? Temos! As franjas também podem ser incorporadas nas nossas saias – desde as mini até as midi – e trazem uma elegância e longitude ao visual. Mas você não precisa ficar no básico: aposte em um mix de estilos combinando a saia com um blazer xadrez, que fica perfeito acompanhado de um par de mocassins. Para trazer uma sensação de street wear ao look, utilize uma camiseta ou cropped simples e um óculos de sol, direto das semanas de moda!

Monocromático

O monocromático é o favorito das fashionistas, e também pode ser incorporado ao look de franjas! Invista em uma blusa decotada com franjas na barra da peça, e combine com uma calça ou saia da mesma tonalidade. Um salto alto e um óculos escuro são uma ótima pedida para atrair ainda mais elegância!

