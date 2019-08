Alerta tendência: pijama no dia a dia

Quem nunca teve um dia com tanta preguiça de se arrumar que desejou sair de pijama? A boa notícia é que agora isso virou tendência! Atualmente, o conforto tem se tornado cada vez mais importante na moda – o tênis, por exemplo, torna-se cada vez mais popular, enquanto os salto altos perdem força – e os pijamas são o melhor exemplo disso.

Pode parecer estranho à primeira vista, mas se combinado com as peças certas, o pijama pode ser muito elegante. Nas últimas semanas de moda eles apareceram várias vezes nos tapetes vermelhos e várias famosas já aderiram à tendência.

Como usar

Os pijamas não marcam o corpo, são bem amplos e largos e, para isso, você pode optar por escolher peças de até um número maior do que o que você usa normalmente. Os conjuntinhos de seda são os mais populares.

Para deixar o look mais sofisticado e ideal para situações mais formais, experimente combinar o pijama com acessórios maiores, como brincos e colares e sapatos mais femininos, como saltos ou mules. Investir em uma maquiagem mais pesada, com batons fortes, também é uma boa opção.

Para produções mais despojadas, vale desmontar os conjuntos e combinar as blusas de pijama com calça jeans ou as calças de seda com camisetas estampadas, tricôs ou cardigãs. O resultado é supermoderno.

Separamos algumas produções para te inspirar a aderir à tendência:

