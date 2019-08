A cultura africana é cheia de nuances e símbolos maravilhosos, e um deles é o turbante. Visto também como referência às religiões de matriz africana, o adereço é muito usado para modelar os cabelos crespos ou cacheados e, historicamente, “coroar” as mulheres negras. Incrível, não é?

Por isso, trouxemos algumas dicas de modelos coloridos e com vários formatos para se inspirar e incrementar a sua coroa. Confira:

Flor

Essa amarração é um nó no topo da cabeça, semelhante à uma flor gigante.

Rabo de cavalo

Esse modelo não é um turbante fechado, deixando o cabelo à mostra no topo da cabeça, em formato de rabo de cavalo.

Turbante fechado para cabelo curto

Diferente dos outros modelos, esse turbante é feito com um único nó em volta de todo o cabelo. É ideal para cortes curtinhos.

Turbante fechado para cabelos lisos

Esse modelo é para quem tem cabelo liso e quer volume na amarração.

Turbante com legging

Nesse turbante, o diferencial é o material usado: isso mesmo, uma calça legging! É ideal para quem gosta do penteado firme.

Como usar

Mesmo sendo um acessório com grande destaque, é garantido que o turbante não vai ofuscar o seu look. Veja alguns exemplos de combinações que caem perfeitamente se usados com ele.

Com vestido: Pra ficar à vontade em casa ou dar uma volta no parque, quando o turbante é colocado com vestido, dependendo do modelo ele pode causar um ar mais despojado.

Com short e camiseta: Se você procura um look mais urbano, aposte no short ou camiseta. O turbante não altera a composição e o deixa ainda mais colorido sofisticado.

Com calça jeans: Para trabalhar ou ir pra faculdade o turbante também cai muito bem com calça jeans!

