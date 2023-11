Alambique Fantasia de Foz: enaltecendo a cachaça, marca estreia no SPFW

Enaltecendo a riqueza de trabalhos manuais e de técnicas de bordados ancestrais, a marca FOZ fez a sua estreia e abertura do segundo dia de SPFW na manhã desta quinta-feira (09), ao contar com a brasilidade de um dos produtos essenciais para o nosso país: a cana-de-açúcar.

Destacando a leveza em uma modelagem descomplicada e com tecidos naturais, a coleção Alambique Fantasia, idealizada pelo estilista alagoano Antonio Castro, não deixa a desejar ao contar a história de versatilidade da cana, da cachaça e de tudo o que elas representam para nossa cultura.

Presente em boa parte de seus trabalhos ao longo dos anos, assim como em suas últimas coleções, o a reda de filé e outras técnicas de artesanato compõe a visão de Antonio ao agregar seu destaque no âmbito da moda à desenvoltura matriarcal de mulheres integrantes de um dos principais institutos de artesãs do nordeste, o INBORDAL.

“Minha paixão sempre foi trabalhar com artesanato. A minha formação é em moda, porém acabei decidindo trabalhar com design de produto porque eu queria trabalhar com o artesanato. Trazer isso para a FOZ é voltar os olhos da moda para este tipo de arte, pois fazer artesanato oferece um reencontro com o meu fazer original”, destaca o estilista, momentos antes do desfile.

Agregando ainda mais a identidade plural e característica de FOZ, Castro convidou um dos destaque da arte contemporânea recifense, o pintor e artesão Getúlio Maurício, para aprimorar a relevância simbólica da cultura regional nordestina, em peças que fecharam a sua apresentação.

“Trabalhar com Getúlio foi um sonho e acredito que foi o trabalho mais horizontal que nós, da FOZ, já fizemos. Ele domina muito bem o que é a identidade presente em seu trabalho, criando uma tela inspirada em nossa coleção, respeitando, acima de tudo, a minha e a sua criatividade”, conta.

Rebuscando em técnicas que merecem destaque, a marca FOZ desembarca e brinda a edição 56 do SPFW com muita relevância ancestral, leveza e fluidez, provando que sua bagagem criativa são potências culturais para o nosso país.

