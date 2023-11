Os looks icônicos do Prêmio Multishow 2023

O Prêmio Multishow 2023, realizado na noite da última quarta-feira (7), consagrou os principais nomes da música nacional atual, a premiação teve a cantora Iza como a Artista do Ano e contou com diversas apresentações musicais.

Mas além do palco, o tapete vermelho da noite também chamou a atenção, especialmente pelos looks escolhidos pelos artistas, que utilizaram a ocasião para mostrar a criatividade e o lado fashionista.

Como a ocasião pedia por produções elaboradas, as famosas não deixaram a desejar e abusaram do brilho e da criatividade, como a atriz Deborah Secco, que trouxe um conceito para parecer ter saído direto do banho para o Prêmio Multishow, usando apenas “toalhas”.

“Com a correria das gravações, nem deu tempo de eu me arrumar. Sai do banho e fui!”, brincou a atriz, que é uma das protagonistas da novela Elas Por Elas, da Globo.

A apresentadora Sabrina Sato, que sempre causa expectativa em torno de suas produções, optou pelo preto nada básico, que faz parte da marca SKIMS, de Kim Kardashian. O styling foi finalizado com muitos acessórios metalizados, com correntes, cintos, chokers, anéis e óculos de sol, no melhor estilo sexy e moderno.

Já Luísa Sonza surpreendeu ao chegar trajando um corset vermelho bem justo, cuja parte da frente cobria seu rosto e que foi combinado com uma saia no mesmo tom, bem alongada. No palco, para cantar seu novo hit, La Muerte, Luísa apostou no look cowgirl, com peças de couro preto e franjas, esta última como uma das fortes apostas do mundo da moda para o ano que vem.

Além delas, outras famosas apostaram na silhueta rente ao corpo, com transparência, animal print, recortes bem colocados no corpo, além de muito brilho, claro. Nos looks de Pabllo Vittar, Marina Sena, Priscilla, Karol Conká, e Lorrane Silva, respectivamente, dá para ver como elas usaram a criatividade, sem deixar seus estilos de lado.

Continua após a publicidade